06/09/2019 - 8:43 | Deportes / Argentina fue de mayor a menor ante Chile y no pudo romper el 0 en un amistoso en Estados Unidos Herramientas: Compartir: En un encuentro caliente y con mucha pierna fuerte pese a su carácter de amistoso, la Selección argentina tuvo una producción de mayor a menor ante Chile e igualó sin goles en el inicio de la gira por Estados Unidos, donde no cuenta con el suspendido Lionel Messi. En Los Ángeles, el conjunto albiceleste mostró una formación que estructuralmente fue similar a la que presentó en la reciente Copa América 2019 -donde fue tercero-, aunque le faltó eficacia ofensiva para resolver las diversas chances que creó, principalmente en el primer tiempo, e incluso un cabezazo de Lucas Martínez Quarta que reventó el travesaño en el final.



En el complemento, es cierto, sufrió en varios retrocesos y Chile -dirigida por el colombiano Reinaldo Rueda- pudo haberse quedado con la victoria, pero el travesaño del arco defendido por Agustín Marchesín devolvió el remate de César Pinares y se salvó.



La Argentina de Lionel Scaloni volverá a presentarse el próximo martes (23:00 hora argentina) frente a México, con un equipo alternativo, ya que varios de los futbolistas serán desafectados o resguardados para el retorno a sus equipos.



En el cotejo jugado ante los trasandinos, la selección albiceleste fue dueña del mediocampo en el primer tiempo, con la bandera de Leandro Paredes, más la verticalidad de Gio Lo Celso y Rodrigo De Paul, quienes se conectaban y generaban superioridades con el trío ofensivo de Correa, Lautaro Martínez y Paulo Dybala.



Argentina tuvo varias ocasiones favorables con los pases entre líneas para la unión a uno o dos toques entre los más talentosos, pero el tiro final siempre falló.



Dybala recibió una "pivoteada" de Martínez de espaldas que lo dejó de frente a Claudio Bravo, que el arquero en su retorno a la "Roja" le contuvo un remate a quemarropa, pero al centro del arco.



El delantero, que finalmente se quedó en Juventus de Italia, jugó "de Messi", tirado sobre la banda derecha para favorecer su perfil, pero sus características habituales lo hicieron ir mucho por el medio.



La defensa lució firme con los riverplatenses de la derecha (Montiel y Martínez Quarta) y los "europeos" de la izquierda (el capitán Otamendi y Tagliafico).



Chile apostó por el contragolpe ante algún mal control, porque la intensidad argentina no le permitió tener posesiones largas con control de la pelota.



En uno de esos ataques directos, después de un par de rebotes, Aránguiz tuvo la más clara -y única- del primer tiempo para la "Roja", pero Marchesín rechazó con una buena volada sobre su palo derecho.



El complemento tuvo una lógica merma en la intensidad, pero lo que creció fue la pierna fuerte, que generó protestas constantes de los argentinos sobre el árbitro Jair Marrufo.



Chile se plantó mejor, aunque el trámite se igualó hacia abajo, y eso benefició a la desprolijidad en el manejo y conducción de la pelota.



De entrada, los trasandinos casi aprovechan la siesta albiceleste con dos jugadas claras: un bombazo Vargas de media distancia que salió besando el palo y un terrible zurdazo de Pinares que dejó temblando el arco después del desborde de Alexis Sánchez.



El recambio en Argentina le devolvió la frescura, a partir de los jóvenes talentos de la Superliga como Alexis Mac Allister y Nicolás Domínguez.



El cabezazo al travesaño de Martínez Quarta pudo haberle dado una victoria justa a la Argentina, que se quedó con buenas sensaciones.



La Selección, sin Messi ni Sergio Agüero, aprobó el primer examen de esta doble fecha, el primero de Scaloni tras su confirmación como DT, que deberá buscar la mejor versión rumbo a las Eliminatorias sudamericanas del Mundial de Qatar 2022.



Síntesis:

Argentina: Agustín Marchesín; Gonzalo Montiel, Lucas Martínez Quarta, Nicolás Otamendi, Nicolás Tagliafico; Rodrigo De Paul, Leandro Paredes, Giovani Lo Celso; Paulo Dybala; Lautaro Martínez y Joaquín Correa. DT Lionel Scaloni.



Chile: Claudio Bravo; Óscar Opazo, Paulo Díaz, Sebastián Vegas, Alfonso Parot; Claudio Baeza, Charles Aránguiz, César Pinares; Ángelo Sagal, Eduardo Vargas y Alexis Sánchez. DT: Reinaldo Rueda.



Cambios en el segundo tiempo: al inicio, Diego Rubio por Sagal (C); 7m Exequiel Palacios por Lo Celso (A); 9m Tomás Alarcón por Baeza (A); 11m Lucas Alario por Correa (A); 21m Diego Valdés por Vargas (C) y Nicolás Domínguez por De Paul (A); 24m Alexis Mac Allister por Dybala (A); 29m Marcos Acuña por Tagliafico (A); 36m Ignacio Jeraldino por Pinares (C); 39m Guido Rodríguez por Paredes (A); 42m Igor Lichnovsky por Aránguiz (C).



Estadio: "Memorial Coliseum" de Los Ángeles (Estados Unidos).



Árbitro: Jair Marrufo (Estados Unidos). (NA)