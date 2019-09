05/09/2019 - 8:05 | Deportes / Argentina, sin Messi se enfrenta a Chile, que tendrá el regreso de Alexis Sánchez Herramientas: Compartir: Argentina y Chile volverán a verse las caras esta noche, en un partido amistoso que se llevará a cabo en la ciudad estadounidense de Los Ángeles, del cual no participará Lionel Messi por estar suspendido, pero sí jugará Alexis Sánchez, quien regresa al equipo trasandino. El encuentro se disputará hoy a partir de las 23.00 (hora de Argentina) en el estadio "Memorial Coliseum" de Los Ángeles y ambos elencos se medirán nuevamente luego de haberse enfrentado por el tercer puesto de la Copa América, partido que terminó en victoria del conjunto albiceleste por 2 a 1.



El entrenador Lionel Scaloni no contará con el capitán Lionel Messi, quien fue suspendido por la Conmebol por sus declaraciones en los vestuarios después de haber sido expulsado ante Chile mientras que Reinaldo Rueda no tendrá a Gary Medel, quien también vio la tarjeta roja en ese encuentro.



El entrenador del equipo argentino no dio a conocer a los once que estarán frente a Chile, pero se estima que tendría previsto colocar a futbolistas que habitualmente son alternativos mientras que en el amistoso ante México colocaría a los titulares.



En la lista de Scaloni se destacaron las ausencias de Sergio Agüero y Ángel Di María, a la vez que sobresalió la presencia de Marcos Rojo, y la citación de jugadores que tendrán su primera experiencia en la Selección, como Leonardo Balerdi, Lucas Martínez Quarta, Nicolás Figal y Alexis Mac Allister.



El defensor de River y el zaguero de Independiente podrían ser dos de los titulares ante Chile mientras que también se habría ganado un lugar el arquero de Boca, Esteban Andrada, tras su buena actuación en el Superclásico.



Tras este encuentro, la delegación de Argentina se trasladará hacia San Antonio, en Texas, para encarar la segunda prueba que será el próximo martes a las 23.00 frente a México, elenco que dirige Gerardo Martino, en el estadio "Alamodome".



El técnico Reinaldo Rueda dispuso que el delantero Alexis Sánchez regrese al equipo de Chile, pero solo jugará el amistoso ante Argentina tras lo cual volverá a Italia para entrenarse con el Inter y no estará frente a Honduras en Tegucigalpa.



En tanto, Rueda dejó afuera a Arturo Vidal y otros experimentados, ya que, apuesta por una nueva camada de futbolistas, pero en su lista se destacó el retorno del arquero Claudio Bravo, quien no había sido citado desde el 10 de octubre de 2017.

.

Probables formaciones de los equipos:

Argentina: Esteban Andrada; Nicolás Figal, Germán Pezzella, Lucas Martínez Quarta, Marcos Acuña; Matías Zaracho, Guido Rodríguez, Nicolás Domínguez; Roberto Pereyra, Lucas Alario y Manuel Lanzini. DT: Lionel Scaloni.



Chile: Claudio Bravo; Óscar Opazo, Paulo Díaz, Igor Lichnovsky, Sebastián Vegas o Alfonso Parot; Claudio Baeza, Charles Aránguiz, Diego Valdés, Ángelo Sagal o César Pinares, Eduardo Vargas y Alexis Sánchez. DT: Reinaldo Rueda. Volver