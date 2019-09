Horóscopo correspondiente al jueves 5 de septiembre de 2019

ARIES (21 DE MARZO AL 20 DE ABRIL)- Entrega algo muy preciado para usted a alguien de su entorno que lo merece. Un espacio que dedicará a concertar una cita con una persona que lo impacta. Sugerencia: buscar el par es algo que tiene mucha importancia en la vida.



TAURO (21 DE ABRIL AL 21 DE MAYO)- Estaría a punto de resolver una cuestión que hace tiempo no encuentra la salida precisa. Su estado anímico de hoy lo favorecerá para integrarse en reunión social a la que está invitado. Sugerencia: todo es cuestión de estar bien predispuesto.



GEMINIS (22 DE MAYO AL 21 DE JUNIO)- Sorpresiva reunión laboral que lo enterará de cosas importantes. Trate de no evitar encontrarse con esa persona con la que pactó cita. Escucha rumores que molestarían la paz familiar. Sugerencia: saber que los rumores son eso, rumores.



CANCER (22 DE JUNIO AL 23 DE JULIO)- Intuición a flor de piel frente a situación que lo descolocará. Sumérjase en usted mismo y aprenda a hacerse valer. Un llamado lo ayuda a superar un trance difícil en el plano afectivo. Sugerencia: sentirse acompañado es una de las cosas más importantes de la vida.



LEO (24 DE JULIO AL 23 DE AGOSTO)- Se resistirá frente a la insistencia de alguien que piensa mucho en usted. Sepa aprender a respetar lo que a usted en lo profundo le pasa. A veces los sentimientos son tan fuertes que tomamos la postura más fácil de negarlos. Sugerencia: sentir es casi la causa de la vida.



VIRGO (24 DE AGOSTO AL 23 DE SEPTIEMBRE)- Los juegos del amor son algo peligroso sobre todo cuando no nos damos cuenta que estamos jugando. Saber de uno mismo es una necesidad para poder enfrentar las cosas que nos pasan, si tiene que llorar por un dolor simplemente llore. Sugerencia: ser el que somos.



LIBRA (24 DE SEPTIEMBRE AL 23 DE OCTUBRE)- Mantendrá sus reservas frente a sugerencia que le hacen con respecto a sus finanzas. Los tiempos para usted han cambiado favorablemente. Una deuda afectiva que alguien de su entorno tiene con usted hoy la salda. Sugerencia: la claridad de los hechos y el buen diálogo une más a la gente.



ESCORPIO (24 DE OCTUBRE AL 22 DE NOVIEMBRE)- Sus emociones en primer plano en esta jornada en la que se sorprenderá por las cosas que sentirá. Se acerca a usted alguien que jamás creyó que era posible. Sensación de reconstrucción. Sugerencia: sentir el derecho de ser felices.



SAGITARIO (23 DE NOVIEMBRE AL 21 DE DICIEMBRE)- La expectativa que tiene con respecto a una relación que recién inicia puede cumplirse. Si estuviera de acuerdo con una propuesta que le hacen con respecto a una situación de papeles se liberaría del problema hoy mismo. Sugerencia: saber que la tranquilidad no tiene precio.



CAPRICORNIO (22 DE DICIEMBRE AL 20 DE ENERO)- La solidaridad expresada en actitud conmovedora que lo hará pensar. Sus ahorros no deben ser tocados, si piensa en invertir esté bien seguro. A Capricornio no le cuesta razonar esto. Sugerencia: prevenir muchas veces nos salva de problemas.



ACUARIO (21 DE ENERO AL 19 DE FEBRERO)- Se verá en una situación confusa de la que sale triunfante. Las estimaciones que hace con respecto a un proyecto que tiene en común con alguien pueden ser finalmente como calcula. Sugerencia: pensar y crear es algo casi imprescindible para los acuarianos.



PISCIS (20 DE FEBRERO AL 20 DE MARZO)- Habría una situación interesante con alguien que usted ya conoce. Los momentos que vivirá le resultarán increíbles aunque en verdad le deberían resultar merecidos. Alegría. Sugerencia: los primeros en reconocer nuestros derechos debemos ser nosotros mismos.