Mataron en Villa Ballester a un inocente a quien confundieron con un ladrón

Un hombre fue asesinado de un tiro por una de las ocho personas que lo persiguieron en la localidad bonaerense de Villa Ballester, al confundirlo con un ladrón que días atrás había intentado entrar a robar a la casa de uno de los perseguidores, informaron hoy fuentes judiciales y policiales.

La familia del inocente asesinado reclama que los ocho involucrados "vayan todos presos", a pesar de que el autor del disparo mortal está detenido, agregaron.



La víctima, identificada como Jonatan Ezequiel Sagardoy (32), casado y con una hija, trabajaba desde hacía diez años en el sector de carpintería de la cadena de venta de artículos para la construcción y el hogar "Easy" de la ciudad bonaerense de San Martín y no tenía ningún tipo de antecedente penal.



El hecho ocurrió la madrugada del sábado pasado, alrededor de las 0.20, cuando Sagardoy llegaba a la casa de un amigo en la intersección de las calles Montevideo y San Pedro, de Villa Ballester, partido de San Martín, en su camioneta Peugeot Partner gris.



Según los testigos -dos amigos de la víctima, uno de los cuales estaba en el mismo vehículo que Sagardoy, y otro que estaba detenido en otro auto-, ni bien se detuvo en ese lugar, lo rodearon cuatro vehículos que lo venían siguiendo: una camioneta Renault Master blanca, otra Peugeot Partner, un Fiat Palio y una motocicleta.



"Eran ocho los tipos que lo venían persiguiendo. Había uno en la Master, tres en el Palio, dos en la Partner y dos en la moto. Dos se bajaron y fueron a increparlo. El que tenía el arma se acercó por el lado del acompañante de la camioneta de Jony, que tenía la ventanilla baja, y sin mediar palabra le pegó un tiro que le ingresó por la axila derecha", dijo a Télam Oscar Olivieri, cuñado de la víctima.



Según Olivieri, en ese momento, su cuñado aceleró, pero el tirador efectuó un segundo disparo que entró por la luneta trasera e hirió en un hombro al amigo que estaba en el asiento trasero del vehículo.



Sagardoy fue trasladado al Hospital Castex de San Martín, donde fue sometido a una cirugía y se determinó que la proyectil calibre 22 con el que lo hirieron le había causado una gran daño interno y terminó alojado en la ingle.



Tras dos días de agonía, Sagardoy falleció el lunes por la tarde y la causa fue caratulada como un "homicidio agravado por el uso de arma de fuego".



Desde el inicio, por la secuencia del hecho y lo que contaron los testigos, la policía había descartado que se tratara de un homicidio en ocasión de robo, pero fueron los propios allegados a la víctima los que le dieron a los investigadores el dato de que se había tratado de un crimen por error.



"Nos enteráramos que entre los que cometieron el hecho había un conocido de Jony. Cuando los familiares y amigos empezamos a contar por redes sociales lo que había sucedido, este muchacho se comunicó con nosotros y nos contó llorando lo que había pasado, que se habían equivocado de persona", explicó Olivieri.



Según relató, al hombre de la camioneta Master le habían querido robar en su casa hacía 15 días y pensó que el vehículo de Sagardoy estaba implicado en ese hecho.



"No sabemos bien por qué se equivocaron. La policía nos dijo que se confundieron porque la camioneta de Jonatan pasó dos veces cerca de la casa de donde salieron estos asesinos. Pero mi cuñado pasaba por ahí porque era vecino, vivía a sólo cuatro cuadras", contó Olivieri.



El arrepentido se presentó a declarar primero en la comisaría 9na. de San Martín y así aportó los datos necesarios para identificar a las personas implicadas, entre ellas al tirador.



El presunto autor material del disparo, identificado como Guillermo Nicolás Gómez (26), se entregó en la comisaría 9na. el domingo y quedó aprehendido.



La causa está a cargo del fiscal Fabricio Iovine, de la Unidad Funcional de Instrucción (UFI) 1 de San Martín, quien ya solicitó al Juzgado de Garantías interviniente que convierta la aprehensión de Gómez en detención, mientras analiza la responsabilidad de los otros implicados.



"Queremos a todos presos. Todos fueron responsables de este asesinato", dijo al respecto el cuñado de la víctima.



Una fuente judicial explicó a Télam que por los elementos que hay en el expediente "fueron varios a increpar, pero la decisión de tirar a matar fue del que llevaba el arma", aunque aclaró que "la fiscalía está tomando declaraciones y recolectando prueba para ver qué rol cumplió cada uno y analizar si cabe alguna otra imputación".



"Jonatan era un pibe de laburo. Lo están queriendo ensuciar diciendo que era un delincuente y no lo vamos a permitir. Estos asesinos salieron a cazar a cualquiera y cazaron a mi cuñado, esa es la realidad", concluyó Olivieri. (Télam)