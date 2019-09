San Isidro: más de 200 controles en la campaña de prevención de la ceguera

En el Hospital Central especialistas realizaron controles a pacientes diabéticos para prevenir la retinopatía diabética, que es una alteración vascular en la retina.

Con el objetivo de prevenir la ceguera en pacientes diabéticos, los Servicios de Oftalmología y de Nutrición y Diabetología del Hospital Central de San Isidro realizaron más de 200 controles -sin turno previo-, para detectar a tiempo la retinopatía diabética, una alteración vascular en la retina que es la principal causa de ceguera en pacientes con diabetes.



El lema de la campaña fue “Si eres diabético, vigilá tu vista”, basado en que uno de cada tres diabéticos puede tener problemas graves de visión.



Rodrigo Leguizamón, médico oftalmólogo, explicó: “En este tipo de pacientes es clave el estudio de fondo de ojos una vez al año; ya que la diabetes afecta la retina que es la capa sensorial más interna del ojo que nos permite ver. Si hay retinopatía diabética (alteración vascular) y no es detectada a tiempo el paciente puede perder la vista”.



Y agregó: “En caso de detectar esta patología, ya sea moderada o severa, aplicamos un tratamiento con láser. Y el paciente deberá hacer un control más exhaustivo”.



Tras el examen, Julio Vera, de Boulogne, opinó: “La campaña me vino genial, porque no contaba con recursos para hacerlo de forma particular. Me atendieron bárbaro en el hospital y los estudios me dieron bien; así que me voy contento a casa”.



Otro vecino, Pablo Carballo, de San Isidro, cerró: “Me atendieron rápido y de maravilla. Este chequeo es muy importante para los pacientes con diabetes”.