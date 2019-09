Julio Zamora entregó más de 457 anteojos a alumnos de todo Tigre

A través del programa municipal "Para verte mejor", el intendente hizo entrega de lentes a chicos de establecimientos escolares. En gestión asociada con firmas como Volkswagen, Essilor Argentina y Óptica Visión Tigre, además del Rotary Club de Tigre y el Club de Leones de General Pacheco, más de 11 mil jóvenes fueron beneficiados desde el comienzo de la iniciativa.

En el marco del programa municipal "Para verte mejor", el intendente de Tigre, Julio Zamora, encabezó un acto en la Escuela Primaria N° 32 "República Oriental del Uruguay" de Don Torcuato, donde entregó 457 lentes a chicos de dicho establecimiento y de las escuelas N°24, 38, 42 y 45. La iniciativa permite a los alumnos del distrito mejorar su visión y rendimiento escolar. El gobierno local lleva adelante la iniciativa en gestión asociada con Volkswagen, Essilor Argentina, Óptica visión Tigre y la sociedad civil, a través del Rotary Club de Tigre y el Club de Leones de General Pacheco.



"Hace más de 10 años que el programa 'Para verte mejor' está en cada una de las escuelas públicas de Tigre y son miles los estudiantes que fueron beneficiados. Es una propuesta necesaria para mejorar la salud visual de la comunidad educativa", destacó Zamora y agregó: “El trabajo conjunto con el sector privado y entidades de bien público genera una sinergia muy importante que ayuda al Estado municipal a llegar a cada vecino”.



Desde el comienzo del programa en 2008 ya se entregaron más de 11 mil anteojos, un promedio de más de 1.000 pares al año. En tanto, en lo que va del año, a través del Programa de Sanidad Escolar (Prosane), se realizaron revisaciones y controles visuales a niños de los 1° y 6° grados de 36 escuelas para detectar a aquellos que necesitan lentes; y también a quienes ya se los proscribieron, actualizando su graduación en caso de ser necesario.



"Hace muchos años que trabajamos por la salud visual de los estudiantes junto al Municipio. Es una iniciativa que celebramos porque nos parece clave prestarle atención a los chicos en edad escolar donde están desarrollando su aprendizaje", señaló Rosario Carril, jefa de Marketing de Essilor Argentina.



El examen visual permite, además, detectar otras patologías oculares como: estrabismo, trastornos para ver los colores (daltonismo) o cuestiones más severas que son derivados al Hospital oftalmológico para su resolución.



Por su parte, Patricio Sesti, gerente de Relaciones Institucionales de Volkswagen Argentina, afirmó: "Estamos muy contentos de participar porque se ve el avance del programa y su continuidad. Es muy gratificante ver a los niños con sus anteojos y saber lo que eso representa para ellos. Hay que pensar a futuro porque incide en su educación".



La visión desempeña un papel predominante en los primeros años de vida al permitir la interacción social, el aprendizaje y la comunicación. Por eso la realización de controles visuales en niños de corta edad permiten detectar aquellos problemas que impiden que el niño pueda ver correctamente y corregirlos a tiempo.



“Estamos felices de poder abrir las puertas de la escuela para recibir este programa. Sabemos la importancia que tienen estos anteojos para el aprendizaje de los chicos, que presentaban muchas dificultades en su salud visual y de ahora en más van a poder resolverlo. Estamos muy agradecidos", comentó la directora de la Escuela Primaria N°32, Mirta Montevino.



"Estoy muy contenta con los nuevos anteojos. Pude elegir el color que me gustaba y ahora voy a poder ver mucho mejor el pizarrón", comentó Agustina, alumna de la institución. En tanto Sofía, otra joven que recibió su par de lentes, dijo: "Yo tenía problemas en la vista y no podía concentrarme. Ahora siento que voy a poder copiar mejor la tarea y no voy a tener más dolor de cabeza".