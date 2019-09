03/09/2019 - 19:27 | Policiales / Pedían 20 mil dólares para no romper cartelería y no ser amedrentados en el Acceso Sudeste: hay tres detenidos Herramientas: Compartir: ver más imágenes Tres sujetos fueron detenidos acusados de integrar una banda que extorsionaba a empleados de diferentes empresas para que puedan trabajar “libremente y con seguridad” en la zona de Villa Tranquila e Isla Maciel de Avellaneda. La investigación y las detenciones estuvieron a cargo de numerarios de la DDI Avellaneda-Lanús.



La pesquisa se inició a raíz de dos denuncias presentadas por dos empresas de colocación de cartelería publicitaria en la zona del acceso sudeste y regiones cercanas.



“En uno de los casos le pidieron 20 mil dólares a cambio de seguridad o para que puedan trabajar de manera libre”, dijo uno de los investigadores.



Según se pudo comprobar, en caso de que las empresas no aceptaran, rompían los carteles a modo de intimidación luego de que estos fueran montados por los trabajadores. Los delincuentes –que se movilizaban a pie, en moto o en auto- se les acercaban a los operarios armados para amenazarlos.



“Les decían que eran gente del barrio y que tenían que pagar porque siempre iban a tener problemas”, contó un jefe policial. Además, agregó que “se está investigando si hay más casos e incluso con empresas que pagaban”.



A raíz de la causa, se realizaron varios allanamientos en la zona de la isla Maciel que permitió atrapar a tres hombres, uno de ellos técnico en telefonía, que integraban esta organización.



Según lo informado, se secuestraron varios celulares, una escopeta, municiones, un auto y una moto con pedido de secuestro, entre otros elementos de interés.



En los procedimientos, además, también participaron el grupo GAD, Halcón, Infantería, Caballería, el UTOI y efectivos de la Policía Local de Avellaneda.



Intervienen la UFI N° 1 Descentralizada de Avellaneda y el Juzgado de Garantías N° 9. Volver