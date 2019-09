03/09/2019 - 14:49 | Zonales / Tigre Se realizó en Tigre el IV Encuentro del Programa educativo Herramientas: Compartir: ver más imágenes El Municipio entregó diplomas a jóvenes de escuelas de gestión estatal y privadas locales por participar de la iniciativa que busca formar líderes. A través de capacitaciones y junto a Asociación Conciencia, simularon un modelo de Naciones Unidas con foco en la promoción de valores, destrezas y competencias. Tigre fue protagonista del cierre de la IV edición de "Uniendo Metas", un programa que el Municipio impulsa junto a la Asociación Conciencia, y busca promover en los jóvenes la formación en valores, destrezas y competencias para su desarrollo en la adultez. En esta oportunidad, más de 122 alumnos de 13 escuelas secundarias estatales y privadas del distrito recibieron diplomas por su participación.



Las jornadas que comenzaron el viernes se desarrollaron en el Centro Universitario de Tigre (CUT) donde realizaron un simulacro de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) y representaron a los países que la integran. Las tres primeras menciones entregadas el sábado fueron para el Colegio Marcos Sastre, el Colegio San Ramón y la Escuela Técnica N°1.







El concejal Luis Samyn Ducó participó del encuentro y afirmó: "Hay que felicitar a todos, escuelas, docentes y autoridades por esta apuesta, donde se puede transformar la educación, transformando primero a las personas. Es importante que los jóvenes puedan desarrollarse, trabajar en equipo y respetar al otro, encontrando el crecimiento personal. Hace 4 años que hacemos este encuentro en Tigre; 11 años que trabajamos con Asociación Conciencia; y por decisión del intendente Julio Zamora trabajamos arduamente todo el año con distintas políticas públicas en materia educativa".



La iniciativa tiene como objetivo fortalecer capacidades y promover la participación y la integración de los jóvenes de 4to, 5to y 6to año de las escuelas secundarias locales con el fin de prepararlos para ejercer un liderazgo comprometido, activo y responsable, bajo los valores del respeto, la solidaridad, el trabajo en equipo, el compañerismo y la empatía.



"Desde el Municipio deseamos que todos los jóvenes que participan de 'Uniendo Metas' disfruten de esta experiencia, que es realmente enriquecedora y muy motivante. Todos los que forman parte ya son ganadores y grandes protagonistas. Se han esforzado mucho y se han comprometido con el programa; y eso nos llena de orgullo", destacó la subsecretaria de Educación, Carolina Álvarez Eguileta.



En esta experiencia, los estudiantes simularon un modelo de las Naciones Unidas, a través del cual deliberaron sobre los temas relevantes de la agenda mundial e incorporaron habilidades para desarrollarse como futuros líderes de su comunidad. De esa manera, se busca que fortalezcan sus lazos sociales con sus pares a fin de convertirse en tomadores de decisiones en su vida personal y social, y se involucren en los asuntos públicos.







"Quiero agradecer al intendente Julio Zamora por poder organizar por cuarto año consecutivo este programa que sigue creciendo. Es importante destacar la voluntad de los jóvenes en participar, aprender, capacitarse y relacionarse con otros. Este encuentro invita al diálogo, al debate y eso es muy lindo porque trabaja sobre los valores que son importantes", señaló Silvina García De Tobar, integrante de Asociación Conciencia.



"Participar en 'Uniendo Metas' me hizo crecer como persona, derribar miedos y mejorar mucho mi oralidad. Estoy muy contenta y motivada por ser parte", comentó Agustina, alumna de la Escuela Media N°2. En tanto Agustín del Colegio San Ramón, dijo: "Este es el tercer año que participo y me encanta. Felicito al municipio por promover iniciativas como estas que piensan en los jóvenes y su crecimiento".



Durante los encuentros los estudiantes de las Escuelas Secundarias Nº1, Nº2, Nº9, Nº10, Nº16, Nº21, Nº27; las Escuelas Técnicas Nº1 y Nº4; y los Colegios Hogar Don Orione, Nuestras Raíces, Santa Teresa y San Ramón, han conocido la realidad internacional en materia cultural, económica, política y social para pensar política públicas, debatir, dialogar y construir el país que ellos desean. Además, a lo largo del año los voluntarios del Programa de Formadores de Líderes les han brindado capacitaciones en oralidad, debate y escritura.

