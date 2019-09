La obra, que ya fue exhibida en todo mundo, refleja los usos y costumbres de aquellos que habitan en el Delta profundo. Autoridades municipales acompañaron la apertura de la muestra, que podrá visitarse de forma libre y gratuita hasta el 17 de noviembre inclusive.

En la Casa de las Culturas, también conocida como “Villa Carmen”, del Municipio de Tigre, se inauguró la muestra fotográfica "La Creciente" de Alejandro Chaskielberg, una recopilación de 13 trabajos donde el artista busca reflejar los usos y costumbres de aquellos habitantes en el Delta profundo. Vecinos y turistas podrán visitarla hasta el 17 de noviembre, con entrada libre y gratuita.



Con el lema “Visiones del Delta en luna llena”, el fotógrafo toma las imágenes analógicas con una cámara de placa, formato que data de los años 60', y su iluminación se complementa con linternas de distintos colores y flashes. La exposición es de 4 a 10 minutos, lo que requirió que los retratados permanezcan quietos durante ese tiempo.



“La Casa de las Culturas siempre tiene muestras renovadas por una decisión del intendente Julio Zamora para que los vecinos puedan disfrutar propuestas diferentes. En este caso, la obra de Alejandro se sumerge en una parte importante del Delta, con un clima muy especial y mágico. Es un orgullo tenerla por primera vez en Tigre para que todos la puedan apreciar”, expresó la subsecretaria de Cultura, Milagros Noblía Galán.



Alejandro Chaskielberg es uno de los fotógrafos más destacados del país; es por ello que la revista Photo District News lo incluyó en su lista de los treinta mejores fotógrafos del mundo en 2009; y en 2015 la revista TIME lo nombró entre los nueve fotógrafos argentinos para ver. Por medio de “La Creciente” obtuvo el premio Iris de Oro – World Photographer of the Year 2011, otorgado por la World Photography Organization; el premio All Roads por la National Geographic Society, la beca BURN Emerging photographer Grant de la Magnum Fondation y el premio Leopoldo Godowsky Jr. Award por la Boston University, entre otros.



“Este proyecto lo hice a lo largo de 4 años y lo que intenté hacer fue registrar la vida en la Isla, tratando de encontrar historias y gente que trabaja en diversos rubros. Expuse mi obra en muchas partes del mundo y estoy agradecido de poder estar en el lugar donde la realicé”, señaló Chaskielberg.



Por su parte, la directora coordinadora de Museos de Tigre, Albertina Klitenik, comentó que la muestra podrá visitarse de miércoles a viernes de 10 a 18 hs y sábado, domingos y feriados de 12 a 19 hs y añadió: “Alejandro es un fotógrafo de una trayectoria profesional admirable. Muchas veces nosotros vemos un Delta más turístico pero el trabajo de este artista relata un lugar más profundo. Nos pone muy contentos de poder tenerla aquí en Tigre para el disfrute de todos los vecinos".



Para más información, los vecinos pueden comunicarse telefónicamente con la Casa de las Culturas al 4518-1908.