Se lleva adelante en Pilar el Programa Nacional de Desarme Voluntario

El intendente Nicolás Ducoté dio inicio esta mañana al Programa Nacional de Entrega Voluntaria de armas de fuego y municiones que funcionará en el distrito desde hoy y hasta el 13 de septiembre, a partir de un trabajo conjunto con el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos de Nación y la ANMaC (Agencia Nacional de Materiales Controlados). Estuvo acompañado por el secretario de Seguridad, Horacio Piazzale.



Al respecto, el jefe comunal destacó: "Se trata de un programa muy positivo que estamos llevando adelante con el Ministerio de Justicia de la Nación para que todas aquellas personas que por alguna cuestión de la vida se han encontrado con un arma y quieren entregarla voluntariamente, pueden hacerlo acá. Se destroza el arma y se le da un bono de retribución. La expectativa es sacar armas de las calles y que sólo las porten quienes están autorizadas para hacerlo".



En este sentido, Piazzale manifestó: "Esta entrega voluntaria está destinada a la gente de Pilar y de las zonas aledañas. Los que se acerquen serán recibidos de manera anónima y recibirán un dinero acorde al tipo de arma o munición entregada. En materia de seguridad, esto va a permitir que menos armas se encuentren en la calle".



La participación es abierta a todas las personas, sean legítimos usuarios o no, posean papeles o no. Las armas recibidas son inutilizadas en forma inmediata en presencia de la persona que realiza la entrega. Luego, son trasladadas y destruidas en hornos de alta temperatura.



La etapa de recepción del arma cuenta con un sistema digitalizado que realiza un registro fotográfico de la misma, ingresando al sistema con el número de serie; automáticamente el sistema le asigna el monto del incentivo. El mismo, puede ser canjeado por efectivo a través de un cupón de pago. De esta forma, se minimizan errores producidos por la manipulación de los datos.



Esta tecnología permite auditar el proceso en tiempo real. Ingresando al sistema se puede observar qué arma está siendo entregada, en qué lugar y cuál es el monto del incentivo asignado. Este proceso permite detectar las armas que tienen pedido de secuestro y ponerlas a disposición de la Justicia. Cabe destacar que el trámite de desarme es gratuito y anónimo.



La oficina funciona del 2 al 6 de septiembre y del 9 al 13, en el edificio de Bomberos y Poder Judicial (Tucumán 501, Pilar Centro), de 8.30 am a 13.30 pm. Para consultas, comunicarse al 0800 333 72769. Más información en www.argentina.gob.ar/justicia/anmac/pevaf.