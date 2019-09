La candidata a diputada bonaerense del Frente de Todos Malena Galmarini aseguró que "ir a los comedores y ver lo mal que todavía está hoy nuestra gente" hizo que ella "bajara" sus "propias resistencias" y aceptara volver a aliarse con el kirchnerismo.

Durante una entrevista televisiva, la esposa de Sergio Massa explicó por qué junto a su pareja decidieron regresar al espacio del que se fueron años atrás.



La actual concejal de Tigre señaló que "caminando la Provincia (de Buenos Aires) veía el dolor contenido de la gente" y se "daba cuenta" de que los "vecinos y vecinas necesitaban" que la oposición se juntara.



"Ir a los comedores y ver lo mal que todavía está hoy nuestra gente eso hacía que yo bajara mis propias resistencias porque yo estuve muy enojada con el kircherismo", recordó entre lágrimas.

Acompañada por Massa, que también participaba de la entrevista, Galmarini resaltó que "había una necesidad de nuestro pueblo, que había dejado de ser feliz".



"Sergio me contó que estaba charlando con Alberto y le dije, no necesito que me cuentes, no quiero que me cuentes porque no te quiero trasladar mis resistencias. Hacé como ya alguna vez lo hicimos... hacé lo que creas que tenés que hacer por el país ", relató la mujer, nuevamente quebrada.