Horóscopo correspondiente al lunes 2 de septiembre de 2019

ARIES (21 DE MARZO AL 20 DE ABRIL)- Construya la idea que tiene dentro suyo con respecto a su sueño en el plano afectivo. Anímese a luchar por conseguir lo que desea. Sepa que nada es imposible, aprenda a creer en las posibilidades. Sugerencia: saber que tenemos derechos en todos los planos de la vida.



TAURO (21 DE ABRIL AL 21 DE MAYO)- Le daría otro enfoque a una situación que tiene en su lugar de trabajo. Convenga ciertos puntos con persona con la que tiene diferencia de papeles antes de que el problema pase a mayores. Sugerencia: siempre tratar de solucionar y no complicar las cosas.



GEMINIS (22 DE MAYO AL 21 DE JUNIO)- La expectativa en su plano laboral puede verse cumplida. Si ve ciertas diferencias todavía permita que el tiempo traiga la nueva posibilidad en su relación de pareja. Sugerencia: saber que todo lleva su ritmo propio, todo es movimiento.



CANCER (22DEJUNIO AL 23 DE JULIO)- La buena nueva viene del lado económico, llegando a usted una propuesta de realizar un negocio con alguien de su confianza que podría generarle una ganancia que necesita. Sugerencia: siempre desde algún lado las cosas se solucionan.



LEO (24 DE JULIO AL 23 DE AGOSTO)- No debería postergar un viaje que debe realizar. Las cosas podrán acomodarse si tiene la buena voluntad de que así sea. La tranquilidad emocional pasará por reacomodar sus sentimientos. Sugerencia: no desesperar.



VIRGO (24 DE AGOSTO AL 23 DE SEPTIEMBRE)- No postergue ese diálogo franco que desea tener con persona importante de su trabajo. Las relaciones humanas se pueden dar positivamente más allá de los cargos o de la situación económica. Sugerencia: sentirse seguro de uno mismo frente a quien sea.



LIBRA (24 DE SEPTIEMBRE AL 23 DE OCTUBRE)- Una provechosa oferta de trabajo podría llegar a usted. Trate de ver hasta qué punto le conviene seguir con esa relación afectiva, cuando las cosas tienen un tono dificultoso no es de buen resultado posterior. Sugerencia: no negar la realidad.



ESCORPIO (24 DE OCTUBRE AL 22 DE NOVIEMBRE)- Su lucha interna con respecto a esa relación familiar debería tratar de manejarla y superarla. Los inconvenientes que tiene con ciertos papeles debería hablarlos con persona idónea. Sugerencia: preferir la paz por sobre todas las cosas.



SAGITARIO (23 DE NOVIEMBRE AL 21 DE DICIEMBRE)- Resultado positivo en entrevista que tiene que ver con sus actividades. Logrará que comprendan y revaloricen su capacidad. Un entretenido encuentro le generará ganas de continuar esa relación. Sugerencia. el punto es sentirnos bien con las cosas que hacemos.



CAPRICORNIO (22 DE DICIEMBRE AL 20 DE ENERO)- Deberá pensar sabiamente con respecto a una decisión que tiene que tomar en el plano afectivo. Las cosas de su vida merecen darle felicidad. Un llamado lo alivia por cuestión laboral. Sugerencia: decir lo que se siente sin herir.



ACUARIO (21 DE ENERO AL 19 DE FEBRERO)- Aprende una lección en el plano afectivo. Las cosas a veces resultan difíciles cuando no aceptamos ciertos puntos de la realidad. Trate de revisar bien y ver bien dónde piensa colocar cierto dinero suyo. Sugerencia: aprender a asimilar lo que nos pasa.



PISCIS (20 DE FEBRERO AL 20 DE MARZO)- Su capacidad intuitiva le servirá para resolver un problema que es poco claro. Las cosas no se resolverán hasta que no diga claramente lo que le ocurre con su pareja. Mejoría laboral. Sugerencia: sincerarse.