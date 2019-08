30/08/2019 - 18:26 | Policiales / Un joven de 19 años fue detenido en La Matanza por el femicidio de su ex novia de 16 Herramientas: Compartir: Un joven de 19 años fue detenido hoy a la madrugada en la localidad bonaerense de Isidro Casanova, partido de La Matanza, acusado por el femicidio de su ex novia de 16, a quien habría asfixiado y atacado a palazos. Según informaron fuentes policiales a NA, tras cometer el hecho este jueves por la noche, el joven identificado como Luis Zuchelli le habría contado a su abuela que tuvo una pelea con la chica, que había quedado desmayada en una casa deshabitada al fondo del terreno, y se dio a la fuga.



Trascendió que el adolescente le dijo a su abuela: “Me mandé una cagada con Emilce”.

La mujer, de 78 años, llamó a la Policía y cuando personal de la Comisaria Oeste 2da arribó a la vivienda ubicada en Marcelo T. Alvear al 1900, constató que la adolescente estaba muerta.

Los efectivos encontraron a la joven sin vida sobre un colchón, toda golpeada y ensangrentada, y con cortes en la cara.



Tras conocerse el hecho, personal policial comenzó la búsqueda del joven y logró interceptarlo este viernes a la madrugada en la intersección de Roma y Ruta 3, de Isidro Casanova.



Trascendió que la familia de la víctima, le había prohibido al acusado acercarse a ella y que antes de cometer el femicidio, el adolescente llevó engañada al lugar a la joven. .



La causa quedó a cargo de la Unidad Funcional de Instrucción Temática de Homicidios de La Matanza, cuyo titular es el fiscal Claudio Fornaro, que solicitó la presencia de peritos en el lugar para realizar los peritajes correspondientes.



De acuerdo a los principales resultados de autopsia, la joven murió por asfixia manual.

En diálogo con el canal de noticias TN, el padre de la víctima, contó: “Nos fuimos dando cuenta que no era conveniente para ella, pero estaba enamorada”.



Con el tiempo, y según el hombre, la relación se comenzó a tensar en la familia por las reacciones que tenía el acusado con la chica. .



“Pecamos de inocentes, pensamos que eran cosas de chicos”, indicó y recordó entre lágrimas el momento en el que recibió el llamado de la abuela del joven en el que avisó a la familia que la adolescente estaba muerta: “Nos llamó la abuela del asesino y le dijo a mi señora: 'Me parece que la mató'“. Volver