Visitas guiadas en San Isidro durante septiembre

Los recorridos tienen como objetivo que los participantes descubran los lugares más emblemáticos del Partido y conozcan en detalle su historia.



Para mayor información comunicarse con la Oficina de Turismo de San Isidro al 4512-3209/62.



VISITAS GUIADAS SEPTIEMBRE

Domingo 1/9

15:30.

Casco histórico “Vientos de agua”

La inmigración: desde las entrañas del terruño a las tierras extrañas.

Encuentro: Atrio de la Catedral. Av Libertador 16200, San Isidro.



Sábado 7/9

14:00.

"Una tarde en Belgrano".

Un paseo por sus barrancas recordando la fundación de este pueblo y su emblemática Iglesia Redonda.

Tomaremos el té en un histórico lugar del siglo XIX. Previo al regreso visitaremos el Barrio Chino.

Incluye: traslado en bus, visita guiada y merienda. Costo $ 800.

Encuentro: Hipódromo de San Isidro (Av. Santa Fe y Av. Márquez. San Isidro) Informes y reservas 15-3465-2178 info@guiasdesanisidro.com.ar



Domingo 8/9

14:30.

Ecológica en el Museo Pueyrredón “Aquellos picnics en los jardines del “Bosque Alegre”

Nosotros no vamos a hacer un picnic pero juntos vamos a imaginar cómo era un encuentro de los Pueyrredón con sus amigos aprovechando el buen tiempo en un hermoso jardín.

Encuentro: Museo Pueyrredón. Rivera Indarte 48, Acassuso



Sábado 14/9

15.30.

“Punta Chica entre dos partidos”.

A pesar del ferrocarril, la ribera se mantiene pueblerina.

Encuentro: Av. del Libertador esquina Uruguay (Supermercado COTO) Beccar.

Venir con calzado cómodo.



Sábado 21/9

15:30.

“Barrio La Calabria”

Con alma de barrio, esencia de inmigración y espíritu de modernidad.

Para descubrir joyas arquitectónicas, edificios artísticamente intervenidos, lugares escondidos y participar de un safari fotográfico con cámara o celular.

Encuentro: Plaza Castiglia. Garibaldi y Don Bosco, San Isidro. Concurrir con calzado cómodo.



Sábado 28/9

15:30.

“San Isidro historic centre"

Visita guiada en ingles.

Specially for San Isidro lovers! Join this visit to know more about the history of San Isidro.

English speakers, students and tourists are welcome.

Meeting point: San Isidro Cathedral (main entrance) Av Libertador 16200. San Isidro



Domingo 29/9

13:00.

“Tango en San Isidro”

Paseo en bus gratuito organizado por la oficina de Turismo de San Isidro y acompañados por guías del Centro de Guías de Turismo de San Isidro. Incluye visita al Hipódromo de San Isidro.

Inscripción previa a partir del lunes 2 de septiembre en la Oficina de Turismo 4512-3209/3262 de lunes a viernes de 9 a 16hs. Los cupos son limitados.



ADELANTO OCTUBRE



Domingo 6/10

15:30.

Casco Histórico “Mujeres, el mandato de una época”.

Algunas aceptaron los estereotipos, otras rompieron con ellos.

Encuentro: Plazoleta Domingo de Acassuso. Av Libertador y 9 de julio, San Isidro.