Los alumnos de la UTN de Pacheco cuentan con tutores que los acompañan durante su primer año y medio de cursada

El trabajo de las tutorías está focalizado en apoyar a los estudiantes durante los primeros años de la carrera. “Sabemos que hay una dificultad en el momento de elegir la especialidad y también durante la cursada”, resaltó la Mg. Lorena Guiggiani, Coordinadora del Programa Institucional de Tutorías.

La Universidad Tecnológica Nacional Facultad Regional Gral. Pacheco, brinda un acompañamiento a los aspirantes e ingresantes, a través del Programa de Tutorías, con el objetivo de que cada alumno diseñe su trayectoria académica según sus necesidades.



“Cada carrera cuenta con un plan ideal de cursada que es el plan de estudios, por ejemplo 5 años para la especialidad de Ing. Mecánica, pero ese plan no siempre es el real ya que son muy pocos los estudiantes que logran concretarlo en tiempo y forma. El tutor colabora con el diseño entonces del plan personal de cursada, un plan real, que implica conocer el reglamento, correlatividades, etc., y, por otra parte, tomar decisiones. Los estudiantes planifican su carrera a su medida, y muchas veces esto implica una extensión de la trayectoria. No es lo mismo estar trabajando que no, tener cargas familiares, estar casado, vivir cerca de la facultad, o ser federados en un equipo deportivo. Todas esas cuestiones personales hay que tenerlas en cuenta a la hora de planificar una cursada”, explicó la Mg. Lorena Guiggiani, Coordinadora del Programa de Tutorías.



El programa cuenta con distintas actividades, algunas individuales y otras grupales. Por ejemplo, las Charlas de Orientación a la especialidad para los aspirantes “Sostenemos y acompañamos a los estudiantes. Queremos que los jóvenes se saquen las dudas, conozcan los planes de estudios, las cuestiones específicas de cada carrera. Por otro lado, trabajamos también con el perfil del egresado, la salida laboral de cada una de las ingenierías”, concluyó Guiggiani.



Otra acción grupal que realizamos son las charlas de bienvenida donde además de presentar el programa y la función del tutor se informa a los alumnos sobre el calendario académico, las correlatividades, reglamento de estudio, sistema de becas, entre otras. “Es básicamente una charla general donde les presentamos toda la información académica y organizativa de la facultad”, dijo Guiggiani.



Asimismo, se desarrollan entrevistas individuales, en las que cada tutor acompaña al estudiante en la planificación personal de su cursada atendiendo a las necesidades personales, por ejemplo, acceso a becas, bolsa de trabajo, apoyos académicos, etc.



Es importante destacar que los tutores son egresados de las especialidades de la FRGP que han sido capacitados en el desempeño del rol y en la mayoría de los casos también son docentes en las carreras que se dictan en nuestra Facultad.