San Isidro abrió la inscripción para la novena edición de la maratón “Boulogne Corre”

Será el domingo 15 de septiembre, a las 9:00. El punto de partida estará en Av. Avelino Rolón 1445. Estará dividida en ocho, cuatro y un kilómetro. Participar es gratis.

En San Isidro abrió la inscripción para participar de la novena edición de “Boulogne Corre”.



La carrera gratuita será el domingo 15 de septiembre, a las 9:00, y tendrá una distancia competitiva de ocho kilómetros, participativa de cuatro kilómetros y para familias y niños será de un kilómetro. El punto de partida estará en Av. Avelino Rolón 1445.



El recorrido irá a lo largo de las calles principales de la localidad. La iniciativa es organizada por el Municipio de San Isidro a través de la Subsecretaría de Deportes y de la Unidad de Gestión para Boulogne, Villa Adelina, La Horqueta y Santa Rita.



“Esta propuesta es un espectáculo muy lindo para toda la familia que ya se convirtió en un clásico para todos los vecinos de las seis localidades de San Isidro. No sólo tiene un valor deportivo, sino que le da un sentido de pertenencia a la ciudad de Boulogne”, afirmó el director general de Deportes, José María Goyanes.



También colaboran el Club Atlético Boulogne, la Cámara de Comercio de Boulogne, la Federación Atlética Metropolitana y el gimnasio Green Gym.



El evento no se suspende por lluvia, sólo en caso de que la organización considere que el mal tiempo pueda ser peligroso para la integridad física de los corredores, lo cual será decidido el mismo día del evento.



¿Dónde inscribirse?



La inscripción es gratuita y podrá realizarse online haciendo click aquí:

http://www.onlinerun.com.ar/evento/boulognecorre2019

Imprimir y presentar el formulario, completo y firmado, en los puestos de acreditación (al retirar su número y remera).



Menores de Edad:



- Los menores de 12 años solo podrán participar del 1km con autorización de sus padres o tutor.

- Los menores de 16 años hasta 12 años solo podrán participar de los 4km con autorización de sus padres o tutor.

- Los mayores de 16 años hasta 18 años que deseen participar de los 8K deberán ser autorizados por padre, madre o tutor.

- Todos los participantes, al momento del retiro del kit, deberán entregar el deslinde de responsabilidad firmado y una fotocopia de su DNI.

El DNI debe ser del adulto responsable y menor.



Retiro de terceros:



Los kits podrán ser retirados por terceros, siempre y cuando, el mismo se acerque con fotocopia de DNI de primera y segunda hoja del participante y ficha firmada por el corredor de puño y letra, es importante que la firma del DNI y de la ficha sea la misma para certificar que fue firmada por el corredor.





Retiro de números y remera:



- El sábado 14 de septiembre de 10:00 a 18:00 en el Club Atlético Boulogne (Avelino Rolón 2248).



- No se entregarán números el día de la carrera.



- La remera se entregará en el día y lugar de la carrera a partir de las 7:00 y hasta las 8:30.



Recomendaciones:

∙ Efectuar una adecuada planificación de entrenamiento.

∙ Buen descanso el día previo a la prueba.

∙ No participar si se ha padecido una lesión o enfermedad recientemente.

∙ Recordar lo importante del precalentamiento.

∙ Procurar una adecuada dieta los días previos a la carrera (rica en hidratos de carbono y poca grasa).