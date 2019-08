San Isidro encabezó el primer encuentro de Juntos por el Cambio con vecinos camino a las elecciones

El intendente Gustavo Posse y la concejal Rosalia Fucello encabezaron el evento de Juntos por el Cambio realizado en San Isidro.

Además estuvieron presentes los ministros del gabinete de provincia de Buenos Aires: Cristian Ritondo de Seguridad y candidato a diputado nacional, Gabriel Sanchez Zinni de Educación; Javier Tizado de Producción y Marcelo Villegas de Trabajo. Las candidatas a diputadas nacional y provincial Maria Lujan Rey y Veronica Barbieri, respectivamente. La candidata a intendente por San Fernando: Agustina Ciarletta y varios funcionarios como como Eugenio Burzaco, Secretario de Seguridad de Nación, Horacio Garcia, Director Nacional de Migraciones, el secretario de Vivienda Ivan Kerr, la diputada nacional Natalia Villa, y la directora de Juventud y candidata a diputada nacional Camila Crescimbeni.



En formato de encuentro 360, el primero en hablar fue el intendente Gustavo Posse para expresar la bienvenida a todos los presentes, y definió que “este espacio de la política nace de la conjunción de fuerzas nuevas, anteriores e independientes”. La concejal Fucello arengó a los vecinos presentes y los motivó para cantar el ya famoso “sí, se puede”. “Tenemos varios puntos más para mejorar la elección, y eso va a ayudar mucho a María Eugenia y a Mauricio. Hay mucha gente que no fue a votar. Hay vecinos que hicieron un voto castigo y que se arrepintieron. Siempre estuvimos junto a la gente, y ahora más que nunca”, expresó.



Por su parte Cristián Ritondo manifestó "Salimos de una provincia quebrada y oscura a una viable y honesta, de un estado lejano y abandonado a uno que trabaja por y para la gente, de una provincia que se ocupa de lo urgente e importante en materia de salud y educación, de una provincia que miraba para otro lado y era cómplice a una que pelea contra las mafias” y enfatizó “por esto y mucho más no podemos perder a una Gobernadora como Maria Eugenia Vidal”.



Verónica Barbieri, diputada provincial dijo estar “convencida que en San Isidro y en Vicente López es posible juntar más votos. Tenemos mucho por crecer. Muchos no fueron a votar y los invitamos. Yo soy de Munro y veo el Centro Universitario, el paso bajo nivel nuevo, las plazas, el centro comercial y todo lo que se hace. Los vecinos tienen esas mejoras igual que yo y les tenemos que contar que nos acompañen para seguir con estas cosas”.



“Podemos dar vuelta la derrota del 11 de agosto. No solo lo podemos dar vuelta, puede ser aplastante la victoria de María Eugenia Vidal y eso es lo que merecemos. No nos merecemos nada menos que una provincia gobernada por ella y nada menos que un país gobernado por Mauricio Macri. ¡A seguir peleando!" arengo la candidata de diputada nacional, María Luján Rey



Y de esta forma cerro el primer encuentro entre vecinos y funcionarios donde se respiró la mística militante de Juntos Por el Cambio y hubo fuertes arengas para pelear la elección del 27 de octubre. Convocados por la concejal Rosalía Fucello y recibidos por el intendente Gustavo Posse, candidatos y dirigentes del oficialismo apuestan a dar vuelta el resultado de las PASO para no volver al pasado.