La obra contiene 10 crónicas de acontecimientos representativos de la historia social y política del país. El intendente Julio Zamora presenció la exposición en el Museo de la Reconquista y destacó el trabajo descriptivo del autor.

El auditorio del Museo de la Reconquista de Tigre fue escenario para la presentación del libro “Estallidos argentinos” del escritor Mario Wainfeld. El autor propone una recopilación con crónicas y relatos sobre momentos representativos de la historia reciente de la política y la sociedad Argentina. El intendente Julio Zamora acompañó la actividad y agradeció al autor por elegir el distrito para su exposición.



Como parte de dicha presentación se realizó una disertación para debatir la obra. Participaron el jefe comunal, el escritor, la concejala Florencia Mosqueda y la secretaria de DD.HH del Sindicato Argentino de Docentes Privados (SADOP), Milena Lamonega.



“Es un honor recibir a Mario en el ámbito de este museo que es ícono en Tigre. Me pareció muy interesante poder reflexionar sobre su obra porque refleja diversas situaciones que fueron marcando el proceso político de hace unos años”, expresó Zamora, y añadió: “Este libro nos transmite un mensaje de esperanza para el futuro. El Municipio no está exento de la crisis actual, que ha golpeado a muchas familias y a sectores productivos que se vieron afectados por los despidos. El pueblo argentino sin dudas va a dejar atrás este mal momento”.



“Estallidos argentinos” describe en 10 crónicas de hechos relevantes del país, la forma en que se hace política en la Argentina, cómo se atraviesan las crisis económicas y cual ha sido el rol de los diferentes sectores sociales en cada uno de esos momentos. Además, rescata acontecimientos claves en los que la ciudadanía salió a la calle para expresarse y dar vuelta la historia. A su vez, cuenta las trastiendas del poder: los ataques de pánico, la ceguera y los errores de los gobernantes.



"Este libro habla de momentos de encrucijadas y difíciles para nuestro país como la que estamos atravesando hoy en día. En el fondo del túnel hay una luz de esperanza y eso se tiene que ver reflejado en octubre. Me fascina presentar el libro en diferentes partes del país y en este museo que es un lugar emblemático para Tigre", señaló Wainfeld.



“El libro es hermoso pero también atraviesa desde lo emocional. Es fundamental tener un análisis profundo de lo que uno va viviendo día a día en el país”, sostuvo Mosqueda.



Sobre el final, Zamora entregó a Wainfeld la réplica de una lancha almacenera como símbolo característico del Delta del distrito y el libro institucional de Tigre.



Estuvieron presentes: el concejal Lucas Gianella; el secretario General y de Economía, Fernando Lauría; el secretario de Obras y Servicios Públicos, Pedro Heyde; el subsecretario de Promoción Social, Marcelo Marina; la subsecretaria de Cultura, Milagros Noblía Galán y el secretario general de SADOP, José Luis Casares.