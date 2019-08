River defiende dos goles de ventaja en Paraguay ante Cerro Porteño para ser semifinalista

En medio de un clima caliente fuera de la cancha, River defenderá hoy los dos goles de ventaja que le sacó a Cerro Porteño, en la revancha de la serie de cuartos de final de la Copa Libertadores, que se disputará en Asunción.

El crucial partido se jugará a estadio lleno (45.000 espectadores) en “La Olla Monumental”, a partir de las 19:30 (hora argentina) bajo las órdenes del árbitro chileno Julio Bascuñán, secundado en las líneas por sus compatriotas Christian Schiemann y Claudio Ríos, más el colombiano Nicolás Gallo en el VAR.



El coliseo “Pablo Rojas” también albergará a unos 2.000 fanáticos del equipo “millonario” que en el fondo ya dan como un hecho la clasificación y otean en el horizonte una semifinal contra su clásico rival, el Boca Juniors.



Con una derrota por 1 a 0 o un empate, el equipo de Marcelo Gallardo asegurará su pase a semifinales. Un 2-0 a favor del local forzará la tanda de penales.



Con su mote de “el Ciclón del barrio Obrero”, Cerro necesita de una noche inolvidable para seguir con vida en la Copa Libertadores, un trofeo que le es esquivo a pesar de haber sido uno de sus más antiguos protagonistas desde 1960.



El plantel de River, vigente campeón de la Libertadores, fue recibido en Asunción en medio de un ambiente festivo de sus seguidores pero cambió el estado de ánimo debido a la imprevista detención este miércoles de su mediocampista uruguayo, Nicolás de la Cruz.



El mediocampista, titular en este momento para Gallardo, tenía cuentas pendientes con la justicia de Paraguay desde 2016 y debió comparecer para conseguir una libertad ambulatoria, después de pagar ocho mil dólares de fianza.



Había sido declarado en rebeldía, acusado de haber agredido a policías tras incidentes en un partido -por la Copa Libertadores Sub-20- de su ex equipo, el Liverpool (de Uruguay) contra el San Pablo de Brasil.



Antes de enfrentar sus problemas judiciales, De la Cruz se refirió al partido del jueves y remarcó su preocupación por el juego aéreo de Cerro.



“(Los de Cerro) Intentarán hacer su juego de esa forma y sabiendo que es su potencial intentaremos contrarrestarlo”, manifestó.



“Fue importante no haber recibido goles de local. obviamente que la característica nuestra siempre fue jugar de igual a igual en todas las canchas. Vamos a seguir apostando a eso”, advirtió.



Del VAR, que favoreció a su equipo con un penal en el partido de ida, dijo que es una herramienta más que tiene el fútbol.



“A nosotros no nos cambia a la hora de jugar. No entramos pensando en el VAR. Creo que las decisiones que se tomaron en el partido anterior fueron correctas”, puntualizó.



Del otro lado, el “Ciclón” de Barrio Obrero tienen al experimentado argentino Miguel Angel Russo como DT y ya consiguieron revertir un marcador adverso en los octavos cuando dejaron fuera de competencia a San Lorenzo.



San Lorenzo estaba ganando por la mínima y Cerro le dio la vuelta 2-1 el 31 de julio en Asunción. La ida por los octavos había terminado 0-0.



Además, Russo le dio a Boca su sexto y hasta ahora último título de Libertadores en 2007.

El jueves estará ausente el central venezolano de Cerro Fernando Amorebieta quien debe purgar un partido por acumulación de tarjetas amarillas.



Probables formaciones y otros detalles del partido:

Cerro Porteño: Juan Pablo Carrizo - Alberto Espínola, Juan Patiño, Camilo Saiz, Santiago Arzamendia - Federico Carrizo, Juan Aguilar, Matías Villasanti, Oscar Ruiz - Nelson Haedo y Joaquín Larrivey. DT: Miguel Angel Russo.



River Plate: Franco Armani - Gonzalo Montiel, Martínez Quarta, Robert Rojas, Milton Casco - Franco Zuculini, Ignacio Fernández, Exequiel Palacios, Nicolás de la Cruz - Matías Suarez y Rafael Santos Borré. DT: Marcelo Gallardo.

Cerro Porteño-River (Ida: 0-2).

Estadio: La Olla Monumental.

Árbitro: Julio Bascuñán (Chile).

Hora: 19:30. TV: Fox Sports.

AFP-NA