El Programa Nacional de Desarme Voluntario llega a Pilar

El Programa Nacional de Entrega Voluntaria de armas de fuego y municiones funcionará en Pilar durante septiembre, a partir de un trabajo conjunto con el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos de Nación y la ANMaC (Agencia Nacional de Materiales Controlados)

La participación es abierta a todas las personas, sean legítimos usuarios o no, posean papeles o no. Las armas recibidas son inutilizadas en forma inmediata en presencia de la persona que realiza la entrega. Luego, son trasladadas y destruidas en hornos de alta temperatura.



La etapa de recepción del arma cuenta con un sistema digitalizado que realiza un registro fotográfico de la misma, ingresando al sistema con el número de serie; automáticamente el sistema le asigna el monto del incentivo. El mismo puede ser canjeado por efectivo a través de un cupón de pago. De esta forma se minimizan errores producidos por la manipulación de los datos.



Esta tecnología permite auditar el proceso en tiempo real. Ingresando al sistema se puede observar qué arma está siendo entregada, en qué lugar y cuál es el monto del incentivo asignado. Este proceso permite detectar las armas que tienen pedido de secuestro y ponerlas a disposición de la Justicia.



Cabe destacar que el trámite de desarme es gratuito y anónimo.



La oficina funcionará del 2 al 6 de septiembre y del 9 al 13, en el edificio de Bomberos y Poder Judicial (Tucumán 501, Pilar Centro), de 8.30 am a 13.30 pm. Para consultas, comunicarse al 0800 333 72769. Más información en www.argentina.gob.ar/justicia/anmac/pevaf