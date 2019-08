Con reconocidas figuras, el programa ACERCARTE vuelve a Pilar

El municipio de Pilar recibirá el próximo 7 y 8 de septiembre en el predio Piané (Hipólito Yrigoyen entre Pampa y Vuelta de Olbligado), el programa cultural AcercArte Primavera, de la mano del gobierno de la provincia de Buenos Aires.



Durante ese fin de semana, pasarán por el escenario principal Adriana Szusterman, Rombai y la consagrada Valeria Lynch, quien tendrá a Mariano Martínez (de Attaque 77) como artista invitado, entre otros.



El cronograma será el siguiente:



Sábado:

15:00 hs

Viaje salvaje a la Tierra

CINE 360

Mientras mira el movimiento de la sombra de la Luna a través de la Tierra, un abuelo cuenta historias de choques de asteroides, volcanes en erupción, rugidos de dinosaurios, rayos y truenos. Cada experiencia comienza con una visión telescópica de la Tierra en movimiento, que contrasta con la eterna quietud lunar.

Diario de Greg: Un viaje de locos



CINE MÓVIL

El viaje de una familia para asistir a la fiesta del 90º cumpleaños de la abuela se sale jocosamente de lo previsto por culpa del plan de Greg para acudir a una convención de videojuegos.



CIRCO

Una coreografía llena de acrobacias, destrezas y color a cargo de los artistas más talentosos ¡y flexibles!

15:15 hs

Milo Lockett te enseña - Taller de pintura para niños a partir de 4 años.



ARTES PLÁSTICAS

Con pinceles, colores y toda su creatividad al servicio de la imaginación infantil, Milo Lockett nos demuestra con su taller de pintura para niños que el arte no es solo cosa de grandes y que las obras de arte no están únicamente en los museos. Las entradas se retiran el mismo día de la actividad desde las 15 h en el Puesto de Informes de Acercarte hasta agotar capacidad. Se entregarán como máximo dos por adulto y cada una será válida para un niño. Sin excepción.

16:00 hs

Fronteras del universo

CINE 360

Una travesía hacia los confines del espacio que parte desde nuestro vecindario, el Sistema Solar, y pasa por nebulosas, estrellas y galaxias hasta llegar a los límites de nuestro conocimiento del cosmos.

16:30 hs

Cantando con Adriana

Cuando era maestra del jardín de infantes Amapola, Adriana editó un cd con las canciones que los chicos cantaban en la sala para que pudieran, en sus hogares, cantar y jugar en familia. Investigó en el repertorio infantil de todos los tiempos y compiló aquellas canciones que van de boca en boca, de jardín en jardín, de generación en generación.

17:15 hs

Dinosaurios -CINE 360

Una aventura emocionante que nos transporta millones de años atrás en el tiempo para conocer el origen de los dinosaurios y responder muchas preguntas. ¿Cómo vivían? ¿Qué comían? ¿Cómo se extinguieron? ¿Existirían los seres humanos si no hubieran desaparecido los dinosaurios?

Taller - CIRCO

¡Vení a aprender y divertirte con aros de ula ula, diábolos, bastones y malabares!

Inseparables

CINE MÓVIL

Felipe, un empresario adinerado que ha quedado tetrapléjico, decide contratar como asistente terapéutico al ayudante de su jardinero, Tito, quien no reúne ni de cerca las condiciones requeridas para el empleo. Pero es la única persona, en mucho tiempo, que no lo trata con compasión.

17:45 hs

Fútbol y literatura: Entrevista a Andrés Burgo

BIBLIOTECA

El autor de La final de nuestras vidas nos habla de las múltiples conexiones entre el mundo de la pelota y el de los libros.

18 hs

Pink Floyd - The Wall

CINE 360

The Wall, de Pink Floyd, es uno de los discos más influyentes de la historia. Esta producción creativa y elaborada explora los temas del abandono y el aislamiento, simbolizados a través de un metafórico muro. Acompañado de imágenes impactantes, este corto en Fulldome los llevará en un viaje alucinante.



18:45 hs

Universo Cerati

CINE 360

Un viaje audiovisual que repasa algunos hitos en la discografía de Gustavo Cerati y Soda Stereo, para encontrar puntos de encuentro entre la lírica musical y los elementos del universo.

Show

CIRCO

Malabares, acrobacias sorprendentes y luces de alta tecnología, en un espectáculo con toda la magia del circo.

19:15 hs

Martín Pugliese, con presentación de Fer Barrera

Uno de los comediantes más completos del stand up local, es considerado por muchos de sus colegas como el número 1.

20 hs

Rombai

Una de las bandas uruguayas de cumbia pop más exitosas en la Argentina, Rombai es un grupo de amigos que se juntaron en Montevideo y decidieron compartir su pasión por la música.



21:30 hs

Conferencia sobre la lluvia. Con Fabián Vena

Con Fabián Vena (Las entradas se retiran el mismo día de la función desde las 15 hs en el Puesto de Informes de AcercArte hasta agotar localidades. Se entregarán como máximo dos por persona. Para mayores de 12 años).



Domingo:

15 hs

Parque mágico

CINE MÓVIL

June es una nena con una gran imaginación. Le gusta crear parques de diversiones ficticios y mágicos a través de sus dibujos. Un día descubre que uno de sus parques se ha convertido en realidad y emprende una gran aventura junto a los animales que viven allí: un oso azul llamado Boomer, una jabalí, castores, el chimpancé Peanut y un puercoespín.

15:30 hs

Intro, por Fuera de Foco Crew.

DANZA

Espectáculos, coreografías y talleres a cargo de los bailarines de Fuera de Foco Crew, para que disfrutes con todo el cuerpo la alegría del movimiento.

15:45 hs

Karaoke de cuentos

BIBLIOTECA

¡Los libros de la biblioteca cobran vida al ser elegidos por el público y representados por Federico Howard y Marina Pomeraniec! Una experiencia tan colectiva como personal, con una enorme variedad de títulos y géneros literarios, para que grandes y chicos disfruten juntos de las mejores historias.

16 hs

16:30 hs

En un santiamén: Hilda canta para los más pequeños.

INFANTILES

Hilda Lizarazu nos transporta con su voz a través de diferentes lugares y paisajes sonoros de su infancia.

17:15 hs

Taller colectivo, por Fuera de Foco Crew

DANZA

Espectáculos, coreografías y talleres a cargo de los bailarines de Fuera de Foco Crew, para que disfrutes con todo el cuerpo la alegría del movimiento.



Olmedo: El rey de la risa

CINE MÓVIL

Dirigido por su hijo, este documental sobre la vida del legendario humorista Alberto Olmedo cuenta su infancia, sus inicios como acróbata y cómico en Rosario, su ida a Buenos Aires y las demás etapas de su vida, sin dejar de lado las producciones cinematográficas que protagonizó y escenas de su cotidianidad.



17:45 hs

Escenarios literarios: Entrevista a Florencia Canale

BIBLIOTECA

La autora de Sangre y deseo habla acerca de la experiencia de escribir a partir de una escenografía determinada.

18 hs

18:45 hs

Pink Floyd - The Dark Side of the Moon

CINE 360

El legendario álbum de Pink Floyd vuelve con imágenes increíbles que crean una experiencia inolvidable. No es solo un espectáculo de láser, sino una nueva revolución digital a la vista, con un sonido envolvente que los hará perderse de verdad en el lado oscuro de la Luna.

Show - Fuera de Foco Crew

Espectáculos, coreografías y talleres a cargo de los bailarines de Fuera de Foco Crew, para que disfrutes con todo el cuerpo la alegría del movimiento.



19:15 hs

Federico Cyrulnik

Comediante e influencer, comenzó sus estudios de teatro en Andamio 90, se formó como actor y luego se preparó en improvisación en la Liga Argentina de Impro. Desde 2012, tras haber estudiado stand up con Fernando Sanjiao y en el American Comedy Institute de Nueva York, se dedica al género de lleno.



20 hs

Valeria Lynch - Artista invitado: Mariano Martínez (Attaque 77)

Consagrada y aclamada por la crítica y el público, dueña de una rutilante trayectoria internacional, avalada por una impresionante seguidilla de premios y distinciones obtenidas en todas las latitudes, con 15 millones de placas vendidas y 35 discos de oro y platino, Valeria Lynch es el máximo exponente de la música popular argentina.



21:30 hs

Alquimia. Con Graciela Borges.

Con Graciela Borges (Las entradas se retiran el mismo día de la función desde las 15 hs en el Puesto de Informes de AcercArte hasta agotar localidades. Se entregarán como máximo dos por persona. Apta para todo público).





Desde sus comienzos, se realizaron 144 AcercArte y se recorrieron 128 municipios, junto a más de 900 artistas. Además, 5.448.500 personas disfrutaron de todas sus actividades, repartidas en 13 disciplinas: música, cine móvil, cine 360°, biblioteca, espectáculos infantiles, stand up, teatro, danza urbana, arte callejero, circo, realidad virtual, talleres de reutilización creativa y artes plásticas.