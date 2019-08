28/08/2019 - 8:30 | Política / Laborde Rodríguez: "A Cernadas no le interesa en absoluto Tigre" Herramientas: Compartir: ver más imágenes El flamante candidato a intendente de Tigre por Consenso Federal, Juan Manuel Laborde Rodríguez, lanzó duras críticas hacia su par de Juntos por el Cambio, Segundo Cernadas. "No lo veo muy convencido de trabajar en el bienestar de los vecinos. Hay acciones que me hacen pensan que no le interesa en absoluto el distrito", sostuvo al respecto. "Segundo es una persona que no tiene anhelos o intereses propios destinados a mejorar el distrito. Únicamente responde a las órdenes de el Poder Provincial y Nacional. Eso nunca es bueno, porque desmerece de alguna manera su figura política y al final da igual si está él u otra persona como postulante", agregó el candidato a intendente en Tigre por Consenso Federal.



De la misma manera, Laborde Rodríguez hizo referencia a las propuestas de Juntos por el Cambio en Tigre y la respectiva campaña electoral. "Las hemos estudiado y vemos que hay una falta de contenido importante. Es un desinterés generalizado del espacio. Se prioriza ganar y después de eso recién empezar a ver la forma para gobernar. Es una lástima, porque además hicieron desaparecer a Acción Comunal, un partido por excelencia en el distrito", arremetió el candidato a intendente.



Por otra parte, el elegido de Roberto Lavagna y Juan Manuel Urtubey para hacerse con el distrito de Tigre, realizó una fuerte crítica hacia el oficialismo provincial y nacional. "Son los principales responsables de la situación crítica que atraviesan todos los ciudadanos. En agosto la gente se expresó y dio muestras claras de malestar, no se puede tapar eso", señaló Laborde Rodríguez.



Finalmente, el candidato de Consenso Federal a la intendencia de Tigre, cuestionó el accionar del mandatario nacional, Mauricio Macri, durante la marcha del 24A. "Está perfecto que la gente se movilice democráticamente por cuenta propia. Lo que no me parece es desde el Gobierno se trate de golpistas a aquellos que no lo hicieron. En ese caso, el Presidente tendría que haber diferenciado su candidatura de su rol como funcionario", concluyó. Volver