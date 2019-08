Con gran éxito se disputó la Copa San Fernando de Skate en el Parque de Deportes Extremos

Cientos de vecinos participaron de la ´Copa San Fernando´, que se vivió durante todo el sábado en el Parque de Deportes Extremos (Sobremonte 2650).

El Municipio de San Fernando cuenta con un Parque de Deportes Extremos, un nuevo espacio creado en el Parque del Bicentenario de la Independencia, ubicado en Sobremonte y Guido Spano. Allí mismo se disputó la última fecha de la 'Copa San Fernando', que forma parte de la Liga del Conurbano de Skateboarding. El evento lo organizó la Federación Argentina de Skateboarding en conjunto con el Municipio de San Fernando y distintos patrocinadores.



Los representantes de Buenos Aires se acercaron a San Fernando para disputar la instancia final del torneo en las categorías sub 14, sub 18, amateur + 18 y femenina Open. Acompañaron el evento en representación del Municipio, el Presidente del HCD de San Fernando, Santiago Aparicio y el Secretario de Educación y Deportes, Carlos Traverso.



“Estamos compartiendo con los chicos en nuestro Parque de Deportes Extremos, disfrutando la Copa San Fernando que es parte de la Liga del Conurbano de Skate. Hay chicas y chicos compitiendo en distintas categorías acompañados por sus familias”, expresó el Presidente del HCD Santiago Aparicio.



En ese sentido, el funcionario destacó: “Nos pone contentos que los vecinos participen de estas competencias, porque construimos la pista con las tres modalidades de Bowl, Park y Street para contener a muchos chicos que no tenían un lugar para practicar. Es parte de la integración que planteamos desde el Municipio y por eso estamos muy orgullosos”.



En tanto, el Presidente de la Federación Argentina de Skateboarding y de la Asociación de Skaters Unidos de Argentina, Gabriel Beneitez, manifestó: “Estamos en la quinta fecha de la Liga del Conurbano de Skateboarding, en la instancia final. La liga forma parte de un esquema mucho más grande que es la Copa Argentina. Por ende, tenemos doble premiación y una continuidad de campeonatos que hacen que los skaters del conurbano se desarrollen deportivamente. Estamos muy contentos de estar nuevamente en la pista de San Fernando, nos sentimos como en casa porque el Municipio apoya todas estas las políticas deportivas”.



Cabe destacar que el Parque de Deportes Extremos de San Fernando cuenta con dos bowl con plataforma de descanso perimetral y un sector de 'street' con cajones, gap, rampas planas, hubba, barandas y escaleras, donde podrá practicarse skate, BMX y rollers.