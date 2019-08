La comunidad de El Talar celebró los 84 años de la ciudad

Familias vecinas, entidades intermedias y autoridades locales festejaron en la plaza central con shows musicales, danza, feria de artesanos y de comida regional. El Municipio de Tigre distinguió a más de 20 vecinos que viven allí hace más de setenta años.



En la plaza Hipólito Yrigoyen, el Municipio de Tigre celebró un nuevo aniversario de El Talar. Vecinos, autoridades municipales y entidades intermedias de la localidad festejaron los 84 años de la ciudad con shows musicales y de danza. Además, durante todo el día se llevaron a cabo las ferias de las Colectividades, Origen Tigre y una feria de artesanos.



“Año a año nos reunimos con todas las instituciones para organizar un lindo festejo. En estos 84 años el crecimiento fue tal, que hizo que hoy tengamos una ciudad pujante, una de las más grandes del distrito. Con la gestión del intendente Zamora logramos generar un espacio de comunión, juntarnos todos y aprovechar ese progreso de tantos años”, señaló en concejal Luis Samyn Ducó.



Desde temprano, el público pudo disfrutar de la presentación de bandas musicales y grupos de danza de todas las edades que interpretaron ritmos árabes, jazz, y zumba, entre otros. Durante la jornada, la Biblioteca Popular y Centro Cultural El Talar reconoció al dibujante local Manuel Gil Godoy por su trayectoria en la zona.



Más tarde, la comunidad bailó y cantó al ritmo del 2x4 en un bloque especial de tango. Luego, se proyectó un video institucional sobre la historia de la localidad, con información de obras que realizó el municipio en el último tiempo.



Durante el evento también se entregó un reconocimiento a más de 20 vecinos de la zona, que vivieron allí por más de setenta años. Al respecto, Enrique, uno de los homenajeados, expresó: “Es un honor ser reconocido como vecino del barrio. En todos estos años he visto crecer a mi ciudad y eso me llena de alegría”. Por su parte, Teresa, otra de las vecinas destacadas, manifestó: “Es una gran emoción pensar que me reconocen en este hermoso lugar que eligieron mis abuelos, mis papás y elegí yo para formar mi familia. Siempre voy a guardar este día en mi corazón”.



Al finalizar el homenaje, el público pudo degustar una torta que fue realizada especialmente para la ocasión. El cierre del evento estuvo a cargo de la escuela de rock de Carlos Pipa y Carina Ávalos y de la banda musical Cumbia Weey.



Respecto de la historia de la localidad, Pedro Moran fue uno de los primeros propietarios de tierra en El Talar, quien a comienzos del siglo XVII vendió sus campos a Diego López Camelo, por lo cual la zona comenzó a conocerse como “el Talar de López”. En el siglo XIX, las tierras pasaron al General Ángel Pacheco y se las llamó “el Talar de Pacheco”. En 1892 el Ferrocarril Central Argentino construyó la vía que atravesaba la estancia, aunque recién en 1911 se habilitó la parada km 35 y el 20 de julio de 1935, se aprobó el loteo de los terrenos al oeste de las vías del Ferrocarril, mediante una resolución del poder Ejecutivo de la Provincia de Buenos Aires. El pueblo fue creciendo poco a poco y en 1965 la Municipalidad de Tigre creo la Delegación Municipal de la Localidad de El Talar. Finalmente, el 25 de Julio de 1985 la Legislatura Bonaerense declaró Ciudad a El Talar.



Acompañaron los festejos: los delegados de El Talar, Eduardo González y de La Paloma, Daniel Núñez; el presidente de la Comisión de Historia de El Talar, Jorge García; instituciones de la comunidad; y vecinos.