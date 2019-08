27/08/2019 - 9:00 | Política / A más de dos semanas de las PASO, en la provincia de Buenos Aires siguen contando votos Herramientas: Compartir: ver más imágenes A más de dos semanas de realizadas las elecciones primarias, el escrutinio definitivo de la categoría Presidente y vicepresidente aún no concluyó en la Provincia de Buenos Aires, pese a que el Código Electoral Nacional establece un plazo "no mayor de diez días corridos".

Luego de celebrarse las PASO el últimos 11 de agosto, el recuento con validez legal que realiza la Justicia Electoral Nacional comenzó el martes siguiente, ya que la legislación vigente establece que el conteo de votos a cargo se realiza 48 horas después de la finalización de los comicios.



En ese sentido, el artículo 112 del Código Electoral Nacional subraya que "en el caso de la elección del Presidente y vicepresidente de la Nación lo realizará en un plazo no mayor de diez días corridos": es decir, los resultados tendrían que haber estado el pasado viernes.



Hasta el momento, se conocen las cifras definitivas de 23 distritos y de los electores privados de la libertad: sólo falta la Provincia de Buenos Aires, en donde el padrón asciende a 11.868.061 de ciudadanos habilitados para votar.



Según los datos de la Justicia Electoral, en esas 22 provincias el precandidato por el Frente de Todos, Alberto Fernández, cosechó 8.618.066 votos, mientras que el actual mandatario y postulante a la reelección por Juntos por el Cambio, Mauricio Macri, quedó en segundo lugar con 5.744.457 sufragios.



Sin embargo, esa diferencia se ampliará aún más una vez que se computen los datos de las urnas bonaerenses, ya que en el distrito más populoso el dirigente peronista obtuvo casi 2 millones de votos más que el líder del PRO.



Las fuentes consultadas señalaron a Noticias Argentinas que esta semana se espera que concluya el recuento de votos en la Provincia de Buenos Aires.

