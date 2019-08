Más de 7 mil personas celebraron el 55 aniversario de Boulogne

El sábado por la tarde cientos de familias participaron de “Alboroto en Boulogne”, una gran fiesta gratuita con música en vivo, danza, talleres, murgas y gastronomía y un espectacular cierre a cargo de Johana Rodríguez, la estrella de cumbia del momento.

El sábado por la tarde, y en una jornada espectacular para estar al aire libre, Boulogne cumplió 55 años y lo festejó con una fiesta para toda la familia. Más de 7 mil personas participaron de “Alboroto en Boulogne” una gran celebración llena de música en vivo, danza, talleres, murga y gastronomía que, con entrada libre y gratuita, se llevó a cabo en Bernardo de Irigoyen, entre Cazón y Rivadavia.



El intendente Gustavo Posse se acercó al lugar y compartió el festejo con los vecinos. “En sólo dos años esta fiesta se ha convertido en un clásico para esta ciudad pujante y de gente trabajadora. Es emotivo ver a tantas familias y ser parte de este festejo”, expresó.



Además, destacó el valor de la obra más importante de los últimos años con la realización del túnel, ensanche, repavimentación y veredas en la calle Sarratea. “Es una obra regional, que mejorará toda esta zona de Boulogne y beneficiará enormemente en lo que respecta al tránsito en el ingreso y egreso del municipio”, afirmó.



La celebraciónm que comenzó al mediodía, tuvo la consigna de participar, y para ello se realizaron a cabo talleres a cargo de docentes de la Casa de Cultura de Boulgone, que en mesas desplegaron pinceles, pinturas y todo lo necesario para que la creatividad fluya. Banderines y móviles (Marta García), Globología (Flavia Giampaoli), Maquillaje artístico (Verónica Abreu) y Máscaras (Lorena Sánchez) fueron las propuestas por las que pasaron más de 300 chicos.



Pero como en toda fiesta no podía faltar la música, desde las 13:00 pasaron por el escenario artistas locales con Rockeark, a pura batería y guitarra metálica, siguiendo con la cumbia de Tambora, hasta la Orquesta Sinfónica Juvenil de San Isidro.



A lo largo de la tarde, un grupo de clowns hizo divertir y reír a los presentes, con el Galpón de las Artes mostrando lo suyo y dejando hacer arte, entre pinturas y esculturas en vivo. También se llevó a cabo una kermesse perfecta en la que los vecinos probaron su puntería y habilidades, y además, hubo una posta lúdica del Museo del Juguete con muchos papeles a disposición para armar y lanzar avioncitos al aire.



“La gente saltó la soga, hubo circo, orquesta, cumbia, rock, una riquísima comida cocinada por la gente del barrio. Los vecinos fueron el alma del festejo, lo protagonizaron. Este es nuestro formato, entendiendo al arte como una excusa maravillosa para encontrarnos, comprendernos, convivir, crecer y defender la alegría a pesar de todo”, señaló Eleonora Jaureguiberry, subsecretaria general de Cultura de San Isidro.



El momento más esperado llegó apenas pasadas las 16:00, cuando la estrella de cumbia del momento, Johana Rodríguez -ex integrante de la banda Viru Kumbierón- subió al escenario junto con sus músicos. Durante casi una hora, los presentes no pararon de cantar y bailar sus temas clásicos como “No te creas tan importante”, “Me vas a extrañar”, y también su último material como solista “La mejor versión de mí”.



“Es la primera vez que estoy en un festival así y no puedo creer la gran cantidad de gente que vino. Es muy importante que el municipio realice estos festivales gratuitos, ya que no todos pueden pagar una entrada y ver a las bandas”, comentó la cantante apenas finalizado el show.



La gastronomía también estuvo presente para hacer un alto entre tanta actividad, comer rico y alentar la solidaridad, ya que todo lo recaudado por ese concepto será a beneficio de la Iglesia Misión Cristiana Boulogne, Grupo Scouts Santa María del Camino, Grupo Misioneros, Servidores de María, Casa del Joven, Comedor Copacabana, Engranajes, Iglesia San Benito y Ministerio del Espíritu Santo Casa del Profeta.