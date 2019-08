El sanfernandino Lautaro Luvari brilla con su malambo en el programa de Susana Giménez

Formado en la escuela de baile ‘El Ceibal’, el pequeño talento tiene 10 años Y logró llegar a la final del certamen Pequeños Gigantes que forma parte del ciclo 2019 de Susana Giménez en el canal Telefé. Lautaro llegó al casting de la mano de su padre Ariel Luvari, y deslumbró al jurado danzando malambo con boleadoras. Luego demostró su versatilidad con una coreografía de jazz. “Me siento representante de San Fernando”, celebra el joven bailarín.



San Fernando es una verdadera cuna de talentos deportivos y culturales logran el reconocimiento de sus pares en el país, el continente y todo el mundo. El Municipio acompaña activamente a la comunidad con políticas para incentivar el desarrollo artístico y profesional de los vecinos desde temprana edad, representantes de la ciudad en competencias nacionales e internacionales.



Ariel Luvari es un vecino que apostó por fomentar el anhelo de su hijo Lautaro (10 años) de hacer una cerrar en danza y baile. Así fue que acompañó al pequeño a un casting en el certamen Pequeños Gigantes que forma parte del ciclo 2019 de Susana Giménez en el canal Telefé y del cual ya es finalista.



“Participamos del casting con malambo y boleadora, él quedó seleccionado y después tuvo un desafío nuevo que le cambiaron la coreografía a una de jazz, donde quedó finalista. Es una experiencia linda para él y para nosotros, siempre acompañando tanto en el folklore como en todo”, comentó el padre.



En este sentido, recordó como inició su hijo en el baile: “Lautaro empezó a los 4 años, fuimos a la Misa del Folklorista de la iglesia Santa Teresita, ahí vio a los chicos bailar y le encantó y quiso emprender este camino que es el folklore y hoy ya tiene 10 años. Está bailando folklore, también boleadoras y malambo en una compañía. Nosotros como padres estamos feliz, acompañándolo en todo”.



Por su parte, Lautaro desborda de emoción al contar como fue que llegó a la final del concurso, maravillando al jurado y a la audiencia. “La experiencia de Susana empezó todo en el casting, después de una semana me llamaron. No lo podía creer. Fui a competir con boleadoras y malambo y pasé. Después me hicieron hacer una coreografía de jazz y ahí llegué a la final. Soy finalista del programa de Susana Giménez. Estoy feliz y me siento representante de San Fernando”.