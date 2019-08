Hipotecados UVA: “el gobierno anunció cuatro veces medidas para aliviar a deudores y nada nunca se concretó”

Federico Wahlberg, economista e integrante del colectivo “Hipotecados UVA autoconvocados”, aseguró hoy que el Gobierno de Mauricio Macri anunció ya cuatro veces medidas para aliviar a los deudores, pero “nada nunca se concretó”.

“No hay ninguna resolución oficial firmada. Lo aclaramos fuerte porque el Gobierno nacional anunció cuatro veces que iba a tomar medidas y no sucedió nada, nunca se concretaron las medidas”, dijo el representante de un colectivo integrados por familias que tienen hipotecas atadas a la inflación.



Wahlberg dijo que la gestión de Macri, que impulsó los créditos indexados a partir de 2016, hizo anuncios en octubre de 2018 y en abril, en julio y en agosto de 2019 (tras la derrota electoral), pero ninguna de estas medidas se concretaron los anuncios”.



“Los créditos se siguen ajustando por inflación, en las cuotas y el capital. Lo que nos preguntamos es qué va a pasar en enero, porque va a saltar el crédito por toda la inflación acumulada en estos meses post devaluación”, dijo el economista en declaraciones a Radio Metro.



Según consideró Wahlberg, “esto es una bomba de tiempo para la cual no hay respuesta” oficial, dado que las medidas anunciadas por Macri que aún no se implementaron regirían sólo hasta diciembre próximo.



“Si alguien sacó un crédito en UVA de 2.000.000 de pesos en enero de 2018 empezó con una cuota de 15.000 pesos y hoy está pagando 27.000 por mes, y debe 3.800.000 pesos al banco”, ejemplificó el deudor.



Asimismo, le contestó al presidente del Banco Nación, Javier González Fraga, quien la semana pasada había defendido esta política crediticia al considerar que quienes se endeudaron en pesos hicieron un negocio frente a la suba del tipo de cambio.



“González Fraga habla desde la lógica del negocio, pero aquí estamos hablando de una política de acceso a la vivienda. Si alguien termina vendiendo la casa porque no la puede pagar, es la expresión más concreta de que la política de acceso a la vivienda fracasó”, señaló Wahlberg. .



“Nosotros ganamos en pesos, no en dólares. Y ahora, más que haber hecho un negocio, estamos sobreendeudados. Y una parte cada vez más grande de los sueldos se va en la cuota, porque los precios suben por encima de los sueldos”, dijo. (NA)