Laborde Rodríguez: “Debemos revisar las medidas de seguridad en Tigre”

El flamante candidato a intendente de Tigre por Consenso Federal analizó las políticas implementadas en el distrito por la gestión municipal.

El flamante candidato a intendente en Tigre por Consenso Federal, Juan Manuel Laborde Rodríguez hizo hincapié en relación con las políticas de seguridad implementadas en el distrito norteño de la provincia de Buenos Aires. “Tenemos que revisarlas en profundidad para generar medidas superadoras. Lo que se logró hasta el momento no está mal, pero no podemos estancarnos en el mismo sistema”, señaló.



“Estamos en presencia de dos formas diferentes de llevar adelante la seguridad en nuestro país. Es necesario buscar la manera de equiparar las cosas positivas que tienen cada una de ellas. No me gustaría que se repitiera en Tigre una situación similar a la ocurrida en San Telmo”, aseguró el vencedor de la interna por uno de los principales espacios políticos opositores, en las recientes elecciones primarias, abiertas, simultáneas y obligatorias (PASO).



Posteriormente, Laborde Rodríguez repudió el asesinato del jubilado Vicente Ferrer en la sucursal de uno de los más reconocidos hipermercados locales, ubicada en el barrio porteño de San Telmo. “La golpiza que le dieron es un hecho lamentable. Hay una locura generalizada en la sociedad que se trasladó en este triste episodio”, sostuvo el aspirante a jefe comunal.



La fatídica muerte se produjo el viernes pasado, a la salida de la sede correspondiente a la altura Brasil 575. Allí, un hombre de 70 años se llevó sin pagar queso, aceite y un chocolate; y posteriormente recibió una golpiza por parte de dos efectivos de seguridad del hipermercado en cuestión, y también, de un policía de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (CABA). Como consecuencia, tuvo lugar el deceso de Ferrer, a raíz de un infarto ocasionado tras recibir una patada en el pecho.



Ante esta situación insólita, Laborde Rodríguez se permitió opinar al respecto. “No podemos permitir que sucedan este tipo de acciones en la actualidad. Quienes provocaron este hecho tristísimo son las personas que deberían cuidarnos y resguardarnos en el día a día. No es la manera de interceder bajo ningún punto de vista”, manifestó el postulante a jefe comunal en el distrito norteño.



De la misma manera, el candidato a intendente de Tigre por Consenso Federal hizo referencia a la responsabilidad del hipermercado involucrado en el hecho ocurrido. “Todavía estamos esperando una respuesta de parte de algún responsable. Hay familiares y amigos que necesitan una explicación ante este episodio. Nada justifica la golpiza que recibió Ferrer”, señaló con cierto malestar.



Por otra parte, el elegido por Roberto Lavagna y Juan Manuel Urtubey para competir en los comicios generales en el distrito de Tigre, mostró preocupación por la poca trascendencia que tuvo el asesinato de Ferrer. “No se comunicó de la manera adecuada en los medios y tampoco se trató con la seriedad necesaria. Todos debemos reflexionar como sociedad para no repetir este tipo de errores”, comentó.



Finalmente, ante la polémica generada sobre la implementación o no de la denominada “mano dura” para los delincuentes, el candidato a jefe comunal por Consenso Federal fue tajante. “Hay una fuerza muy grande que pretende llevarnos a un escenario de represión y venganza. No es la forma correcta de abordar a las personas que cometen actos delictivos. Necesitamos una justicia que funcione correctamente en la Argentina”, concluyó.