Marcos Hilding Ohlsson: “Vamos a hacer otro Puerto Libre para Villa Adelina y Boulogne”

El candidato a la Intendencia de San Isidro anunció la propuesta de ConVocación Cívica para Villa Adelina y Boulogne.



“Lo que viene haciendo bien el Municipio lo vamos a multiplicar, por ejemplo Puerto Libre,” indicó Marcos Hilding Ohlsson. “Es un buen programa para los adultos mayores de San Isidro, y queremos llevarlo también a Villa Adelina y Boulogne,” siguió.



La propuesta es parte del Plan de Gobierno de la coalición vecinalista. Proteger y multiplicar los espacios públicos y de encuentro comunitario es una prioridad de gobierno para Hilding Ohlsson. También lo es potenciar las zonas de Villa Adelina y Boulogne. “El abandono de Villa Adelina y Boulogne no da para más. Como Intendente yo me voy a ocupar,” dijo.



Por su parte, el concejal y candidato a Consejero Escolar por ConVocación Cívica Carlos Castellano expresó, “San Isidro necesita un Puerto Libre para la zona de Boulogne y Villa Adelina con pileta cubierta climatizada, salones de usos múltiples, gimnasio y espacios verdes recreativos. Para que los jubilados tengan una opción que quede cerca, a la que puedan llegar en colectivo u otros medios de transporte. San Isidro puede mucho más, presupuesto hay. Solo falta la decisión política de hacerlo. Con el poder de los vecinos juntos podemos hacerlo.”



Marcos Hilding Ohlsson se consolidó como el segundo candidato a Intendente más votado en el distrito bonaerense el pasado 11 de agosto, con el 22% de los votos. El corte de boleta masivo en San Isidro favoreció al vecinalismo con más de 45.000 boletas cortadas a favor de Hilding Ohlsson y ConVocación Cívica, y un crecimiento de casi 10 puntos entre las PASO 2017 y las PASO 2019.



“Invitamos a todos a animarse a construir juntos lo que se viene, y a correr la voz. En San Isidro podés elegir una opción que pone a los vecinos y a San Isidro primero, por encima de divisiones, disputas e intereses nacionales. No tenés que conformarte, podés elegir,” indicó para finalizar.