Se agrava el conflicto entre los jugadores/as de la Selección Argentina y la dirigencia del voley

El conflicto entre los jugadores y jugadoras de las Selecciones argentinas y la dirigencia de la Federación de voleibol se agravó en las últimas horas luego que, según denunciaron los referentes del conjunto albiceleste, sufrieron un doble "plantazo" a las reuniones que habían sido convocadas para acercar las partes.

La principal ausencia que acusan los deportistas es la del presidente de la Federación del Vóleibol Argentino (FeVA), Juan Antonio Gutiérrez, a quien le reclaman, entre otros puntos, una importante deuda económica y renovación a nivel dirigencial.



"Lamentable. Dos reuniones y las dos canceladas sin justificación, así es el trato por parte el señor Gutiérrez a los jugadores de la selección de Voley y al Comité Olímpico, realmente una falta de respeto", fue la publicación, que en similar tono, compartieron varios de los referentes albiceleste, entre ellos Luciano De Cecco, Facundo Conte y el experimentado líbero Alexs González.



"Gracias COA-Enard por estar junto a nosotros unidos por el bien del voley", agregaron, al valorar la presencia y el interés de Gerardo Werthein, presidente del Comité Olímpico Argentino (COA).



Pasó casi un mes desde que, en una conferencia de prensa, Yamila Nizetich, Facundo Conte, Julieta Lazcano, Luciano De Cecco, Alexis González y Santiago Darraidou, en representación de la Asociación de Jugadores (JuAVA), se unieron en el reclamo de una reunión con los directivos de FeVA bajo la amenaza de dejar de competir luego de los próximos dos torneos programados.



"Nos quieren llamar mercenarios pero nosotros acá solo venimos por la camiseta", resumió el líbero Alexis González, quien desde 1999 representa a la Selección y "siempre fue igual".



"Hoy comentamos todas las cosas que tenemos en contra de la Federación, por ejemplo deudas económicas, transfers que aumentan sin consultar de un día para otro y las becas deportivas que si bien estamos agradecidos al Enard porque la Federación no brinda dinero y en una reunión la semana pasada lo tomaron por alto", explicó González.



Esta reacción por la suspensión de un encuentro, agrava la situación con la dirigencia, a quienes los jugadores/as le dedicaron las medallas dorada (masculina) y de bronce (femenina) que lograron en los Juegos Panamericanos de Lima 2019.



En el comunicado inicial, los deportistas afirmaron: "Entendemos abusivos los incrementos de los aranceles fijados por la FeVA para los pases internacionales. En muchos casos, y en especial tratándose de jugadoras, el arancel de transferencia FeVA alcanza el despropósito del 30% del total del contrato.



Necesitaríamos en consecuencia que la decisión de incremento de aranceles resulte revisada y que se establezcan parámetros objetivos y razonables, sin agraviar los justos intereses de las jugadoras y jugadores.



Asimismo actualmente, los premios FIVB a selecciones femeninas y masculinas no se encuentran siendo solventados en tiempo y forma. Es de destacar, que a la selección femenina se le adeuda una importante cantidad de dinero que ya resulta insostenible ( U$S 65.000 provenientes de premios VNL 2018) y entendemos que todos los jugadores citados a selecciones deberían contar con becas, cobertura médica y seguro médico; que todas las delegaciones de selecciones deberían viajar con un médico, un kinesiólogo y un preparador físico ( cosa que en efecto, no siempre sucede ). En síntesis, en las condiciones actuales debemos decir que las jugadoras y los jugadores de selección estamos desembolsando dinero propio para representar al país".