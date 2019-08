23/08/2019 - 14:47 | Zonales / San Fernando San Fernando: Cámaras de Seguridad permiten brindar asistencia a peatón embestido por una motocicleta Herramientas: Compartir: ver más imágenes El accidente ocurrió en Av. Perón y Alsina, cuando un joven de 11 años cruzó indebidamente con el semáforo en rojo y fue embestido por un motociclista. Inmediatamente llegó una patrulla de Protección Ciudadana y una ambulancia del Servicio de Emergencias San Fernando. El chico no presentó mayores lesiones, fue asistido y trasladado el Hospital Provincial. ver video

Cerca del mediodía, se produjo un accidente vial en la esquina Av. Perón y Alsina. Con el semáforo en rojo, el joven Agustín Martínez (11 años) intento cruzar corriendo la céntrica avenida por la senda peatonal. En ese momento fue embestido por la motocicleta que conducía Washington Segundo Fuensalía.



Las cámaras de seguridad de San Fernando detectaron todo y desplegaron el operativo de emergencia municipal. A los pocos minutos arribaron al sitio un móvil del PC y una ambulancia del Servicio de Emergencias de San Fernando. El chico fue asistido, no presentó mayores lesiones y fue trasladado al Hospital Provincial para ser observado. La madre lo acompañó y optó por no presentar una denuncia ya que el joven había cruzado la calle indebidamente.



Personal de las fuerzas de seguridad le tomó los datos al conductor de la motocicleta, quien luego se retiró del lugar y siguió su camino. Ambos protagonistas del accidente salieron ilesos a pesar del espectacular choque.



