23/08/2019 - 8:58 | Zonales / San Fernando San Fernando y Telecom entregaron diplomas a jóvenes capacitados en oficios digitales En San Fernando, Telecom culminó con éxito el programa digit@lers, donde se capacitó a jóvenes en lenguajes de programación, buscando conectarlos con su vocación digital y ayudarlos a estar mejor preparados para la inclusión laboral en el mercado IT. El objetivo es fomentar el uso de las TIC (Tecnologías de Información y Comunicación) como herramientas para la formación e inclusión social. En alianza con el Municipio de San Fernando, el programa digit@lers de Telecom cerró un nuevo ciclo de capacitación para 20 jóvenes de entre 18 y 32 años, que se formaron en nuevas tecnologías para potenciar sus aptitudes de cara al mercado de trabajo. El mismo se desarrolló durante cuatro meses de manera gratuita en el Centro Universitario Municipal (CUM) en Av. Avellaneda 2270.



Estuvieron presentes en la entrega de diplomas la Subsecretaria de Educación, Mariana Miola; el Gerente de Relaciones Gubernamentales, Ramón Arellano y el Director del Centro Universitario Municipal, Jorge Córdoba.



Con una modalidad de cursada ágil, de sólo tres meses de duración y en una sede cercana a su domicilio, los alumnos aprendieron todo lo necesario para ser Desarrolladores Web Full Stack PHP. Como parte de esta propuesta, también recibieron capacitación en habilidades blandas (como charlas sobre primer empleo, talleres sobre armado de CV, búsqueda y proceso de selección laboral) que los ayudarán a estar mejor preparados para el mercado laboral.



Por otra parte, una vez finalizado el curso, digit@lers continúa acompañando la inserción laboral de los egresados, a través de becas otorgadas por Telecom para que estudiantes destacados puedan seguir su formación en nuevos cursos el año próximo.



La Subsecretaria de Educación Mariana Miola manifestó: “Siempre desde el Municipio damos importancia a talleres, cursos y capacitaciones a los vecinos de porque creemos en la educación como herramienta integradora. Es importante que la Comuna abra el campo educativo a través de estos convenios con empresas tan importantes. Los alumnos que vienen a estudiar se sienten muy cómodos y agradecidos por la variedad de propuestas”.



Por su parte, María Constanza Ferrer, Gerente de Sustentabilidad de Telecom Argentina, señaló: “Con digit@lers queremos que los jóvenes conozcan todas las oportunidades que brinda el mundo digital, y se animen a transformar la pasión que tienen por las tecnologías en mejores oportunidades de desarrollo para su futuro”.



Los egresados también opinaron sobre la capacitación. Por ejemplo, Francisco comentó: “Estoy muy agradecido porque fue una experiencia placentera e intensiva. Me abrió las posibilidades de entrar en el mundo de la programación y fue de gran agrado venir al CUM que es un ámbito ideal para aprender y luego poder aspirar a una carrera con esta profesión”.



En tanto, Alejo agregó: “Es una buena experiencia para ser un primer acercamiento a la programación. Me sirvió bastante, es un curso bárbaro y la verdad que hay agradecer al Municipio de San Fernando por estas instalaciones que están muy buenas”.



Su compañera Érica sostuvo: “El curso fue muy enriquecedor, personalmente comencé con conocimientos nulos en programación y hoy ya tengo un proyecto para presentar. Estoy muy orgullosa, descubrí que me encanta esta área de trabajo. Me gusta que no sea un área exclusivamente de hombres, las mujeres también podemos ser programadoras”.



Por su parte, el alumno Martín opinó: “Me gustó mucho y hace tiempo que quería hacer algo así. Aprendimos 5 idiomas distintos de programación de páginas web como HTML y CSS. Usamos también Sublime Text para sumar los lenguajes de PhP, shadow script y SQL. Es increíble el lugar y el servicio, estoy contento y los recomiendo a todos los interesados”.



En el marco de la gestión de Sustentabilidad de Telecom, digit@lers fomenta el uso de las TIC (Tecnologías de Información y Comunicación) como herramientas para la formación e inclusión social. En San Fernando, este programa fue desarrollado junto a Comunidad IT, un proyecto de participación comunitaria dirigido específicamente a jóvenes, que se propone aportar soluciones a la problemática de la inserción laboral en su relación con las tecnologías de la información.



cerca de digit@lers

El programa digit@lers, creado por Telecom Argentina, busca conectar a los jóvenes con su vocación digital. Esta propuesta inició en 2017 y los convoca a aprender sobre tecnología, a través de cursos gratuitos en programación. Además, como complemento a los saberes técnicos, el programa brinda formación en otras habilidades que son fundamentales para avanzar en la búsqueda laboral dentro del mercado de empleo IT. Así, Telecom impulsa la formación digital de los jóvenes y los conecta con los trabajos del futuro.



Desde su inicio, los cursos ya se dictaron en 12 localidades de todo el país, entre las que se encuentran Morón, Pilar, Ezeiza, Quilmes, Lomas de Zamora, Vicente López, Ciudad de Córdoba y Moreno, entre otras, con más de 350 participantes y 45 estudiantes destacados becados para profundizar sus estudios en la temática.