Tigre visita hoy a Atlético Rafaela en busca de la recuperación

Tigre, campeón de la Copa de la Superliga y uno de los candidatos al ascenso, visitará mañana a Atlético de Rafaela, en partido de la zona B del torneo de la Primera Nacional de fútbol.

El equipo de Néstor Gorosito, que mantuvo buena parte del plantel con que hizo una gran campaña en la pasada Superliga (aunque no pudo evitar el descenso), tropezó en el debut: perdió en su cancha ante Quilmes.



Rafaela, por su parte, abrió su participación en el certamen con un empate 1 a 1 de visitante con Brown de Adrogué.



El partido se jugará desde las 19.05, será televisado por TyC Sport, contará con el arbitraje de Jorge Baliño y no podrá ingresar el público visitante.



Los de Victoria son uno de los principales candidatos del torneo y, a pesar de haberse desprendido de varios jugadores importantes, mantuvieron a la mayoría del plantel con el que se coronaron campeones de la Copa de la Superliga y que les permitirá jugar la Copa Libertadores.



Por su parte el equipo santafesino, siempre animador del torneo y también candidato para el regreso a la división mayor, sumó incorporaciones importantes como la del experimentado arquero Nereo Fernández (ex Unión) y quiere volver a hacerse fuerte en su reducto, el estadio Monumental de Rafaela. (Télam)