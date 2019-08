Horóscopo correspondiente al jueves 22 de agosto de 2019

ARIES (20 DE MARZO AL 20 DE ABRIL)- Un comienzo que lo llena de alegría. La perspectiva laboral tendrá un ingrediente positivo a partir de una conversación. Sugerencia: ver lo que no vemos de lo cotidiano, festejar las cosas simples.



TAURO (21 DE ABRIL AL 21 DE MAYO)- Hay alguna sensación de nostalgia con respecto a cuestiones del pasado. Disminuya su preocupación por lo económico, cuídese. Sugerencia: la aceptación de la realidad y la esperanza.



GEMINIS (22 DE MAYO AL 22 DE JUNIO)- Encuadre diferente con respecto a situación afectiva. Soluciona algo importante en el plano laboral. Sugerencia: aprender a buscar soluciones, no quedarnos.



CANCER (23 DE JUNIO AL 22 DE JULIO)- No se maneje desde las emociones en el plano laboral, aprenda a separar las cosas. Le sirve una conversación que mantiene con alguien. Sugerencia: rescatar lo positivo siempre.



LEO (23 DE JULIO AL 23 DE AGOSTO)- La jornada le trae recuerdos importantes que lo marcaron en el plano afectivo. No postergue sus inquietudes en lo personal. Sugerencia: distinguir el valor de la experiencia.



VIRGO (24 DE AGOSTO AL 23 DE SEPTIEMBRE)- Una posibilidad nueva a partir de una conversación. No limite su capacidad por sus miedos, aprenda a ser más positivo con usted mismo. Sugerencia: respetarse para poder respetar y lograr ser más simple.



LIBRA (24 DE SEPTIEMBRE AL 23 DE OCTUBRE)- Una verdadera situación de confusión en el plano afectivo. Trate de resolver sin poner tanta emoción. Progreso en lo laboral. Sugerencia: aprender a separar las cosas y a asumirlas.



ESCORPIO (24 DE OCTUBRE AL 22 DE NOVIEMBRE)- Los problemas del corazón se alivian. Hay una solución que viene de la mano de alguien que lo aprecia. Luz en el camino. Sugerencia: a veces debemos dejar que las cosas se desencadenen.



SAGITARIO (23 DE NOVIEMBRE AL 21 DE DICIEMBRE)- Un impulso nuevo en el aspecto laboral, estará motivado para crear cosas en ese área. Los inconvenientes que lo tienen preocupado en el plano familiar se clarifican. Sugerencia: la flexibilidad.



CAPRICORNIO (22 DE DICIEMBRE AL 20 DE ENERO)- Todo apuntaría a que las dudas que usted tiene en el área afectiva se aclaren. No exprese dolor ante quienes están sufriendo, ponga su gota positiva. Sugerencia: trate de aceptar cuando la realidad no es como usted piensa.



ACUARIO (21 DE ENERO AL 19 DE FEBRERO)- Deberá asumir el sacrificio que implica tener el éxito que espera. A veces debemos ceder en cosas que nos duelen. Todo irá bien. Sugerencia: las cosas que se hacen por amor siempre son positivas.



PISCIS (20 DE FEBRERO AL 19 DE MARZO)- No corrija por el momento su plan laboral. Su intuición y su creatividad se conjugan muy bien. Sugerencia: aprovechar los impulsos internos, escucharnos, conocernos.