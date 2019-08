Vidal reunió a los intendentes del oficialismo y los instó a “estar más cerca de la gente” para revertir el resultado

La gobernadora de Buenos Aires, María Eugenia Vidal, encabezó hoy un encuentro en La Plata con los 68 intendentes de Juntos por el Cambio, a quienes exhortó a estar “más cerca que nunca de la gente” y “escuchar más” al vecino, a fin de intentar una complicada remontada en octubre que permita tanto su reelección como la de los jefes comunales.



La reunión se realizó en la República de los Niños, en la localidad de Gonnet, luego de que Vidal participara más temprano de un almuerzo en Olivos con el presidente Mauricio Macri y los demás gobernadores del oficialismo para analizar la campaña de cara a octubre.



Ante los intendentes, la gobernadora destacó la importancia de “retomar el vínculo con los vecinos” y dijo que “para eso hay que escuchar más” y estar “más cerca que nunca de la gente”, como primer paso para las elecciones generales de octubre.



Vidal afronta un escenario aún más desfavorable que Macri para obtener su reelección ya que fue superada en las PASO por el postulante del Frente de Todos, Axel Kicillof, por 17 puntos (dos puntos más que el Presidente respecto a Alberto Fernández) y además no cuenta con la chance de ingresar a un balotaje ya que las elecciones de la provincia no contermplan esa instancia.



Del encuentro también participaron el vicegobernador Daniel Salvador; el jefe de campaña y jefe de gabinete de Vidal, Federico Salvai; el secretario general de la Provincia de Buenos Aires, Fabián Perechodnik; el subsecretario de Asuntos Municipales, Alex Campbell; el candidato a diputado nacional Cristian Ritondo y funcionarios provinciales.



Tras la reunión, el intendente de Vicente López, Jorge Macri, (uno de los dos intendentes del Conurbano de Juntos por el Cambio que se impuso en las PASO junto al de San Isidro, Gustavo Posse), envió un mensaje optimista, al señalar: “Mucha gente que no nos votó puede llegar a votarnos si hacemos las cosas bien”.



“Fue una reunión de gobierno, primero, porque tenemos responsabilidad de gestión, la gobernadora hizo muhco hincapié en escuchar el mensaje de las urnas y recomponer ejes de gestión. Ver cómo ayudamos a los que se quedan atrás”, remarcó el primo del Presidente.



Jorge Macri además insistió en la necesidad de “tomar el mensaje de las urnas, comprender y corregir la gestión”, mientras que evitó polemizar en torno a si hubiera sido más conveniente para el oficialismo haber adelantado las elecciones bonaerenses respecto a las nacionales.



“Esa una discusión vieja. No hay un sistema que resuelva cómo ganar una elección, sobre todo cuando uno es Gobierno”, remarcó el jefe comunal de Vicente López en declaraciones a la prensa.