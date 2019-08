Nuevas clases gratuitas de running y acondicionamiento físico en Villa Adelina

Funcionan los miércoles y viernes, de 18:00 a 19:30, en Moreno y Colombres, en la senda del Golf. Tienen como objetivo fomentar el deporte al aire libre, la vida saludable y el uso del espacio público

Como parte del programa municipal “San Isidro en Movimiento” continúan las clases gratuitas de running y acondicionamiento físico en todas las localidades de San Isidro.



Los vecinos ahora tienen un nuevo espacio para participar de esta propuesta en la senda aeróbica del Golf de Villa Adelina (Moreno y Colombres). Durante la actividad son entrenados grupal e individualmente por un grupo de profesionales que supervisan las clases.



“Aprovechamos la recién inaugurada senda aeróbica del Golf de Villa Adelina, que son 2500 metros lineales, fomentando el deporte al aire libre, la vida saludable y el uso del espacio público. Nuestro objetivo es que todos tengan un lugar seguro, cerca de sus casas y gratuito para ejercitarse”, afirmó José Goyanes, director general de Deportes.



Gabriela Pereyra, de Boulogne, comentó: “Voy a todas las clases que da el Municipio porque son excelentes. Me encanta que ahora esté esta nueva oportunidad”.



“Venía ejercitándome por mi cuenta pero ahora que vi las clases, que hay profesores y un muy buen grupo no dudo en seguir acá”, remarcó Hernán Lepes, de Villa Adelina.



“La estamos pasando bien. Hacemos de todo y el cuerpo no para. Es ideal para todas las edades, lo recomiendo”, concluyó Laura Aguilar, de Villa Adelina.