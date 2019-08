San Isidro homenajeó al General José de San Martín

El intendente Gustavo Posse presidió esta mañana el acto en la plaza de Boulogne que lleva el nombre del libertador de América, donde distintas escuelas del distrito disfrutaron de un gran desfile militar.



El Municipio de San Isidro homenajeó esta mañana al General Don José de San Martín en el 169° Aniversario de su fallecimiento.

El intendente Gustavo Posse presidió la ceremonia en la plaza que lleva el nombre del libertador de América, ubicada en Independencia y Bogado, Boulogne; donde alumnos de distintas instituciones educativas públicas y privadas del distrito disfrutaron de un gran desfile militar.



“Es un acto muy emotivo porque se siente la unión entre todos los presentes y el recuerdo del padre de la patria. Es un día para reafirmar esos valores donde debemos albergarnos para ser más fuertes como país como la educación y la unión nacional”, expresó Posse, luego de conversar con todos los vecinos.



Tras entonar las estrofas del Himno Nacional, interpretado por la Banda Militar “Ituzaingó” perteneciente al regimiento de Artillería 1 del Ejército Argentino, se colocaron ofrendas florales al pie del monumento a San Martín ubicado en el centro de la plaza.



Luego, los alumnos y vecinos disfrutaron del gran desfile donde marcharon el Regimiento de Granaderos a Caballo General San Martín, la Agrupación General San Martín, la agrupación Banderas, con la Bandera de Guerra de la Dirección de Arsenales, Batallón de Arsenales 601 y 602 y la Agrupación de Ex Combatientes de Malvinas San Isidro.



“Particularmente estamos muy emocionados por haber desfilado aquí en nuestra localidad. Es increíble la cantidad de gente que se acercó a disfrutar de este evento para homenajear a nuestro querido prócer que tanto hizo por nuestra querida Argentina”, comentó José Cocchiarale, presidente de la Agrupación de Ex combatientes de Malvinas de San Isidro.



Tras tomarse fotos con los Granaderos, Evelyn Enrique, alumna del Colegio General José de San Martín de Boulogne, subrayó: “Es la primera vez que vengo y la verdad que es muy enriquecedor para recordar lo que es nuestra patria y que ese sentimiento no muera”.



A su lado, su compañera Ludmila Coria agregó: “Me pareció genial el homenaje. Esta cultura siento que nos hace bien, en especial a nosotros los chicos y adolescentes que somos quienes vamos a vivir en este país y tenemos que defender los valores”.