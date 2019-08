Boca irá a la altura de Quito, con los riesgos que conlleva, para poder empezar a definir la serie con la liga

Boca irá a la altura de Quito, con los riesgos que conlleva haber arribado con mucha antelación, para poder empezar a definir la serie de cuartos de final de la Copa Libertadores, cuando hoy visite a la Liga, el único representante ecuatoriano en el torneo.

Para este cotejo Boca irá con lo mejor que tiene y el plan de Gustavo Alfaro para contrarrestar los efectos de los 2.850 metros de altura de Quito fue llegar dos días antes para poder aclimatarse. El partido comenzará a las 19:15 (hora Argentina).



La campaña copera de la Liga aviva la esperanza de su afición de un nuevo título, pues volvió a estas instancias a los once años. En 2008 se deshizo del también argentino San Lorenzo en los cuartos de final y se enrumbó a su primer trofeo internacional, que fue seguido de las coronas de la Sudamericana 2009 y de la Recopa Sudamericana 2009 y 2010.



El amplio historial de los "xeneizes" de Buenos Aires, uno de los dominadores del fútbol continental interclubes, motivó que las entradas, con precios de 30 a 45 dólares, se agoten para anticipar un lleno total del estadio albo, ubicado en el norte de Quito y con capacidad para unas 40.000 personas.



Refuerzos de la Roma y del Manchester.

Las motivaciones sobran para el encuentro de ida. Cada equipo cuenta con recientes fichajes que retumbaron el mercado de pases de cada país.



Boca contrató al volante de corte Daniele De Rossi (exRoma), quien se constituyó en un ídolo de los boquenses con apenas un par de partidos locales.



Liga ya hizo su parte al vincular a Antonio Valencia, carrilero que acumuló una década de éxitos en el Manchester United de Inglaterra, del que fuera su capitán.



La presencia del italiano De Rossi en el once titular es poco probable, según dejó entrever el técnico Gustavo Alfaro. "Daniele todavía no está a punto, pero se nota su calidad", dijo.

De Rossi "es un gran jugador. Por supuesto que sé quién es, pero nunca hemos disputado un partido. Será la primera vez y esperamos que el triunfo se quede en casa", manifestó Valencia.



Pelota veloz.

Ante la disputa del cotejo en Quito, a unos 2.850 metros sobre el nivel del mar, Alfaro dio importancia al ritmo que toma el balón que rueda en la altura, en la que Boca ya ha jugado por la actual Libertadores. "La velocidad de la pelota nos había costado", señaló.



Para adaptarse a la altitud de la capital ecuatoriana, el plantel azul y oro se instaló desde el lunes en Quito, sin que eso descarte la posibilidad de que la condición aeróbica de los jugadores igual se vea afectada.



"Hay que poner un equipo que sea rápido, que tenga la capacidad de sostener la pelota", apuntó el estratega, quien en 2008 -cuando adiestraba al argentino Arsenal- recibió una goleada por 6-1 en el estadio albo por la primera ronda de la Libertadores.

.

Doblegar al xeneize.

El entrenador de los azucenas, el uruguayo Pablo Repetto, sabe cómo enfrentar y ganar a Boca. Consta en su palmarés haber eliminado a los xeneizes en semifinales de la Libertadores de 2016, cuando dirigía al también ecuatoriano Independiente del Valle, a la postre subcampeón de esa edición.



Liga quiere "hacer un gran partido", dijo Repetto, añadiendo que "es la ilusión que tenemos. Boca es un gran rival".



Entre los albos, la principal novedad será la ausencia del mediocampista Jhojan Julio por expulsión. Luce como primera opción el creativo Andrés Chicaiza, quien ha resultado clave en sus apariciones ante el brasileño Flamengo y el paraguayo Olimpia.



El cotejo está programado para las 17:15 locales (19:15) del miércoles y tendrá al colombiano Wilmar Roldán como árbitro central, acompañado por sus compatriotas Alexander Guzmán y Dionisio Ruiz desde las bandas.



La revancha se jugará el 28 de agosto en La Bombonera.



Posibles alineaciones:

Liga de Quito: Adrián Gabbarini - Antonio Valencia, Franklin Guerra, Carlos Rodríguez, Christian Cruz - Jefferson Orejuela, Édison Vega, Andrés Chicaiza, Adolfo Muñoz - Ánderson Julio y Rodrigo Aguirre. DT: Pablo Repetto.



Boca Juniors: Esteban Andrada - Marcelo Weigandt, Carlos Izquierdo, Lizandro López, Emmanuel Mas - Nicolás Capaldo, Iván Marcone, Eduardo Salvio, Alexis Mac Allister - Mauro Zárate y Ramon Ábila. DT: Gustavo Alfaro. AFP-NA