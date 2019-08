Juegos Bonaerenses: el fútbol PCD de Pilar viajará a Mar del Plata con 5 equipos

En un contexto de creciente nivel y una mayor paridad, los equipos del Programa Municipal de Entrenamiento para Atletas con Discapacidad y Unificados dieron otra muestra de su capacidad y lograron avanzar en muy buen número a la Final Provincial de los Juegos Bonaerenses.

Luego de la disputa de la etapa regional de la disciplina que se sustanció en el Polideportivo de Pilar, fueron cinco las escuadras de nuestro distrito que sellaron su pasaje para viajar hasta “La Feliz” del 28 de septiembre al 2 de octubre.



Debido a la gran cantidad de elencos participantes, la actividad, que fue organizada por la Dirección General de Deportes municipal, se dividió en un par de jornadas que mostraron muy buen nivel deportivo colectivo e individual.



Durante el primero de esos días, se desarrolló la competencia para la categoría reservada para varones mayores de 17 años con discapacidad intelectual. Y Pilar consiguió dar la vuelta olímpica en dos de las cuatro categorías disputadas.



El equipo del nivel “A” le ganó muy fácil a San Andrés de Giles, luego doblegó a General Rodríguez y al finalizar el testeo no hubo rivales por lo que Pilar pasó directo a Mar del Plata. La escuadra local la integraron Mauro Peralta, Luís Arias, Kevin Trova, Alexander Sosa, Sebastián Herrera, Julián Pierce y Axel Delfino.



Por su parte, el conjunto de nivel “D” avanzó tras lograr dos muy buenas victorias. “En esta categoría se presentaron 17 equipos pero tras el testeo quedaron cuatro: Pilar, General rodríguez, Suipacha y Chivilcoy”, explicó el profesor Jorge Suárez, quien comparte el trabajo docente en el Programa Municipal junto a sus colegas Daniela Spen, Leonardo Aranzasti e Iván Mancini.



En semifinales, los pilarenses empataron 1 a 1 con General Rodríguez pero vencieron por penales, mientras que en la final dieron cuenta fácilmente de Suipacha, al que golearon 6 a 1 para dar la vuelta olímpica.



El equipo lo conforman Federico Villaverde, Manuel Romero, Cristian Gómez, Fabián Giménez, Patricio Casco, Lautaro Schwindt y Lucas Guzmán.



En esa misma jornada inicial, el torneo del nivel “B” se lo llevó San Andrés de Giles al batir a General Rodríguez por 2 a 1, en tanto en el nivel “C” ganó General Rodríguez, vencedor de Luján por 4 a 1.



Durante la segunda jornada de acción, otros tres elencos de Pilar se subieron al micro. Uno de ellos es el equipo de Parálisis Cerebral (PC), que en el juego por la medalla de oro goleó a Chivilcoy por 14 a 0. Esta escuadra lo integran Ramón Báez, Iván Gareca, Pedro Peralta, Marcelo Gómez, Damián y Franco Núñez e Ignacio Godoy.



En el certamen de la categoría Sub 16 nivel “A” intelectual, Pilar clasificó al derrotar por 5 a 1 a San Andrés de Giles. LA alineación pilarense alistó a Joel Peralta, Fernando Martínez, Brandon Paniagua, Mauricio Delfino, Gustavo Martínez, Uriel Paniagua, Demián Pino y Esteban Coronel.



El quinto y último clasificado fue el de Fútbol Femenino, que estará en Mar del Plata por tercer año consecutivo. Parra dar ese paso, le ganó primero a Luján por 7 a 0 y luego a Chivilcoy por 9 a 0. El equipo lo forman Mariela Peña, Silvia Romero, Yamila Thaner, Andrea Tiburzio, Candela Cardozo, Macarena Lazaro y Lidia Nieva.



En Síndrome de Down, Pilar estuvo muy cerca de la clasificación pero cayó en la final por 6 a 4. En el nivel “B” de menores de 16 años pasó San Andrés de Giles, en el nivel “C” lo hizo General Rodríguez y en el “D” avanzó Mercedes.



El Programa Municipal de Entrenamiento para Atletas con Discapacidad y Unificados es gratuito, depende de la Dirección General de Deportes y comunal y cuenta con tres estímulos a la semana en el Polideportivo de Pilar. Los entrenamientos se realizan los lunes y miércoles a las 17 y los sábados a las 9.30. Los interesados deben acercarse al Polideportivo en los días o horarios citados o pueden recabar más información de lunes a viernes de 8 a 15 en el microestadio “Ricardo Rusticucci”, cuyo teléfono es el (0230)-4277364.