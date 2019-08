Tigre fue sede del IX Encuentro Nacional de la Red Argentina de Jóvenes y Adolescentes Positivos

Se desarrolló en la Universidad Tecnológica Nacional de General Pacheco e incluyó un taller abierto a la comunidad, donde más de 300 personas que viven con VIH se enfocaron en promover el acceso a los derechos humanos, sexuales y reproductivos; luchar contra la discriminación y trabajar en la contención y su empoderamiento.



El Municipio de Tigre fue elegido para realizar el IX encuentro de la Red Argentina de Jóvenes y Adolescentes Positivos (RAJAP), en el marco del 10º aniversario de su fundación. En las instalaciones de la Universidad Tecnológica Nacional (UTN) de Gral. Pacheco, la organización que nuclea a más de mil adolescentes y jóvenes de entre 14 y 30 años que viven con VIH en todo el territorio nacional, buscó promover durante jornadas el correcto acceso a sus derechos, tratamientos y medicación; y realizar un trabajo articulado frente al estigma y la discriminación asociada al VIH, a través del empoderamiento y la contención conjunta.



El concejal Rodrigo Molinos participó de la primera fecha del encuentro y expresó: “Es muy importante recibir a estos chicos y chicas que trabajan tanto en la contención y su empoderamiento para enfrentar los flagelos que hoy se presentan a través del VIH como la discriminación. El Municipio de Tigre hace de esto una política de estado; y el intendente Julio Zamora hace varios años que viene trabajando con todo lo que es la prevención y la concientización para prevenir la enfermedad y que los vecinos cuenten con las herramientas para poder hacerlo. Hoy abrir las puertas del Municipio es importante para crear esta red que nuclea jóvenes y adolescentes a lo largo y ancho de nuestro territorio nacional".



El encuentro, además, buscó fortalecer el involucramiento de adolescentes y jóvenes viviendo con VIH a nivel local y nacional, mediante la formación de liderazgos emergentes, el fomento de la participación significativa y la consolidación de nuevas estrategias de contención. De esa manera, se desarrollaron capacitaciones, talleres con especialistas y debates para intercambiar experiencias entre los presentes; y brindar herramientas de empoderamiento.



"Tenemos contacto con Tigre desde el año pasado cuando se firmó en el municipio el Acuerdo de París con ONUSIDA. Vimos que tenían un programa muy fuerte en VIH y comenzamos a interactuar políticas públicas en conjunto. Decidimos además trabajar con universidades públicas que son espacios siempre abiertos a la comunidad, nos presentamos y el decano de la UTN nos abrió las puertas. Estamos muy agradecidos por poder llevar adelante este encuentro", señaló el presidente de RAJAP, Maximiliano Sandoval.



Alrededor de 110.000 personas viven con VIH en el país y 40 millones en el mundo. Las personas que viven con el virus en la Argentina sufrieron algún episodio de discriminación por esta causa y eso los encuentra con mayores dificultades a la hora de conseguir trabajo. El uso del preservativo es la única forma de prevenir su transmisión.



Por su parte, el coordinador del Programa de VIH, ITS y Hepatitis Virales de Tigre, Sebastián Vázquez Montoto, explicó: "En Tigre tenemos un trabajo desarrollado hace muchos años, que nos ubica como uno de los municipios que más trabaja en la prevención. Lo hacemos con centros de testeo y la oferta del test rápido en todos los centros de salud, con entrega de preservativos y una política activa muy fuerte que lleva adelante el intendente Julio Zamora en agenda, en un tema que genera mucha discriminación. Por eso, trabajamos mediante operativos sanitarios, rompiendo barreras para que la gente pueda acercarse, informarse, hacerse el test y conocer su condición frente al VIH".



El Virus de la Inmunodeficiencia Humana (VIH) puede no presentar síntomas durante mucho tiempo, sin embargo, a largo plazo debilita las defensas y es consecuencia de la aparición de otras enfermedades. En los resultados tardíos, el tratamiento es más complejo. Las personas que son diagnosticadas tempranamente, además de acceder a los controles y tratamientos en forma gratuita, pueden lograr que el VIH sea una infección crónica y llevar una vida saludable.



"Para nosotros es un orgullo que se haga un evento de estas características en la Universidad. Como decimos siempre, esta casa es de todos. Que el Municipio nos haya elegido para llevar adelante esta propuesta nos parece un honor; y más ver a la gente que está entrando a la Universidad Pública, interiorizada en un tema tan particular y tan crítico como lo es el VIH", afirmó el decano de la UTN, José Luis García.



Los vecinos pueden realizarse el test rápido de VIH, con resultados en 15 minutos, en todos los centros de salud del municipio durante todo el año. Además, existen puntos de distribución gratuita de preservativos en todos los centros de salud, Centros de Integración Social, Centros de Atención al Vecino, Centro Universitario y otras dependencias municipales, al igual que los controles y tratamientos. Para mayor información, comunicarse con el “Programa de VIH, ITS y Hepatitis Virales” de la Secretaría de Salud, al 5282-7555 o 0800-122-TIGRE (84473); o enviar un correo electrónico al e-mail: vih@tigre.gov.ar.



Estuvieron también presentes durante la jornada: la directora general de Políticas de Igualdad, Andrea Rotela; el director de ONUSIDA, Carlos Passarelli; demás autoridades de RAJAP; entre otros.