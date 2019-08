19/08/2019 - 19:53 | Política / Bucca: “a los niños de la provincia no les importan las elecciones, pongámonos a su altura” Herramientas: Compartir: ver más imágenes Lo afirmó el candidato a gobernador de la Provincia de Buenos Aires por Consenso Federal, Eduardo “Bali” Bucca, al enviarle una carta a la Gobernadora María Eugenia Vidal con el objetivo de aplicar cinco propuestas puntuales para contener la situación de los niños en la Provincia.

“Seis de cada diez chicos son pobres en el conurbano de la Provincia. Hace tiempo pedimos que los esfuerzos se pongan en lo importante. Demostremos que son más importantes las próximas generaciones y no las próximas elecciones”, exhortó Bucca en la carta.



El diputado nacional expresa que “ante la gravedad de la crisis económica, el aumento de precios de los alimentos, la falta de insumos y de medicamentos, los niños necesitan toda nuestra atención, considerando que en la actualidad 6 chicos de cada 10, en el conurbano bonaerense, viven en situación de pobreza”.



Por esa razón, propone poner en marcha un programa de emergencia alimentaria y sanitaria para asegurar una buena nutrición y acceso seguro a la salud en los niños. Sugiere además poner en marcha un programa que asegure el pleno desarrollo de los primeros 1000 días, para garantizar tanto el cuidado de la mujer embarazada como de los niños hasta los 3 años. Crear un Banco de Medicamentos Pediátricos, entre ellos oncológicos y vacunas para garantizar un stock de insumos.



El actual legislador nacional recordó que tanto él como el candidato a presidente Roberto Lavagna vienen proponiendo hace tiempo una serie de medidas que no fueron atendidas, y solicita por último al gobierno provincial incrementar rápidamente el presupuesto y la cantidad de cupos del Servicio Alimentario Escolar para beneficiar la nutrición de 2 millones de niños en la provincia. Volver