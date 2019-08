19/08/2019 - 19:25 | Política / Para Katopodis el gobierno está “en modo campaña” y no resolverá la situación social “sembrando miedo” Herramientas: Compartir: ver más imágenes El intendente de la localidad bonaerense de San Martín Gabriel Katopodis consideró hoy que el Gobierno nacional “está en modo campaña” electoral y que se logrará mejorar la situación económico social “sembrando miedo”.

“La caída del poder adquisitivo de cuatro años no se arregla con 2 mil pesos, la realidad es que el Gobierno está en modo campaña, y su única preocupación es ver como recupera algunos votos”, manifestó Katopodis.



En declaraciones formuladas a radio Futurock analizó las medidas de carácter económico establecidas por el Gobierno nacional tras conocerse el resultado de las elecciones primarias llevadas a cabo el domingo pasado.



“Todo es insuficiente y tardío. Ahora se acuerdan de las Pymes cuando durante cuatro años nunca tuvieron ningún mensaje, ahora se acuerdan de la clase trabajadora después de que durante cuatro años fue constante la caída del consumo”, indicó.



“El primero que tiene que estar tomando medidas con mucha prudencia es el Presidente, no se sale de esta situación sembrando miedo”, agregó.



Destacó asimismo las dificultades por las que atraviesan los sectores sociales más vulnerables ante la devaluación del peso argentino y las variaciones en los precios de los comestibles.



"Son horas complicadas porque no hay duda de que todo lo que pasó en la última semana lo pagan los sectores populares, la devaluación ya se trasladó a los precios, las decisiones que toma el gobierno siempre llegan tarde y son insuficientes", señaló.