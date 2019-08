Scaloni anunció la lista de la selección para la gira en Estados Unidos con varias sorpresas

El entrenador de la Selección argentina, Lionel Scaloni, anunció hoy la lista de convocados para la gira por Estados Unidos, donde jugará amistosos frente a México y Chile, sin el capitán Lionel Messi (suspendido por Conmebol) y la inclusión de varias sorpresas, además del regreso de un histórico como el defensor Marcos Rojo.



La presencia del centrodelantero Adolfo Gaich (San Lorenzo), goleador de la Sub 20 y del campeón de los Juegos Panamericanos de Lima 2019, es una de las más destacadas, al igual que el estreno en mayores de Nicolás Domínguez (Vélez), Leonardo Balerdi (Borussia Dortmund),



Lucas Martínez Quarta (River), Nicolás Figal (Independiente) y Alexis Mac Allister (Boca).



Entre los europeos, se destaca el llamado para dos ex River como Lucas Ocampos, hoy en el Sevilla de España, y Manuel Lanzini, de gran momento en el West Ham de Inglaterra.



El delantero Sergio "Kun" Agüero charló con el cuerpo técnico y consensuó su ausencia en esta gira, mientras que el que no fue citado fue Ángel Di María.



En comparación a la convocatoria para la Copa América, Scaloni dejó fuera a Juan Musso (el tercer arquero), Juan Foyth (lesionado), Ramiro Funes Mori, Matías Suárez, Milton Casco, Di María y Renzo Saravia.

Argentina tiene previsto enfrentarse a México el



jueves 5 de septiembre en Los Ángeles y luego a Chile el 10 de septiembre en San Antonio, Texas.



La lista de 27 convocados es la siguiente:

Arqueros (3):

Esteban Andrada (Boca) Franco Armani (River) Agustín Marchesín (Porto)



Defensores (8):

Nicolás Otamendi (ahora en el City, sin jugar) Marcos Rojo (Manchester United) Leo Balerdi (Borussia Dortmund) Germán Pezzella (Fiorentina) Lucas Martínez Quarta (River) Gonzalo Montiel (River) Nicolás Figal (Independiente) Nicolás Tagliafico (Ajax)



Volantes (12):

Marcos Acuña (Sporting) Leo Paredes (PSG) Guido Rodríguez (América de México) Gio Lo Celso (Tottenham) Nicolás Domínguez (Vélez) Rodrigo De Paul (Udinese) Matías Zaracho (Racing) Roberto Pereyra (Watford) Exequiel Palacios (River) Lucas Ocampos (Sevilla) Manu Lanzini (West Ham) Alexis Mac Allister (Boca)



Delanteros (4) Joaquín Correa (Lazio) Lautaro Martínez (Inter) Paulo Dybala (Juventus) Adolfo Gaich (San Lorenzo).