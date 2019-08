17/08/2019 - 17:30 | Policiales / Moreno: Escondían 48 ladrillos de marihuana en un tractor y fueron detenidos Herramientas: Compartir: ver más imágenes Un sujeto de nacionalidad paraguaya fue detenido en la localidad de Francisco Álvarez, partido de Moreno, por la Policía de la provincia de Buenos Aires cuando salía de un predio a bordo de un tractor donde llevaba 48 ladrillos de marihuana escondidos. Se secuestraron dos rodados, una balanza, un celular, documentación y la droga en cuestión. También se apresó a una mujer argentina en José C. Paz, quien estaba vinculada al hecho.

El procedimiento fue llevado a cabo por el personal de la Sub Delegación de Investigaciones del Tráfico de Drogas Ilícitas y Crimen Organizado de San Miguel a raíz de una investigación iniciada hace varios meses por orden del Juzgado interviniente, el cual tenía conocimiento de que en calle 20 de Junio y Río de Janeiro de esa localidad se fraccionaba y se acopiaba marihuana que era traída desde la provincia de Misiones.



Con esos datos, el magistrado ordenó realizar tareas encubiertas y de vigilancia en ese predio donde se pudo observar que ingresaba un vehículo VW Bora y un tractor Mercedes Benz de manera sospechosa, los cuales fueron interceptados al retirarse del lugar.



Al momento de requisar los rodados, se hallaron 48 ladrillos de marihuana escondidos en el tanque auxiliar del tractor; por lo que se procedió a incautarlos y detener al conductor, de 45 años, de inmediato.

También se secuestraron ambos vehículos, un celular, una balanza y documentación.



Por otra parte, se efectuó un allanamiento en el partido de José C. Paz donde se aprehendió a una mujer argentina, mayor de edad, que estaba relacionada al hecho.



Cabe mencionar que los detenidos están vinculados a la “Banda del Bora”, una organización desarticulada en agosto de 2018 en la ciudad de Posadas, Misiones.



Interviene en la causa el Juzgado Federal N° 2, Secretaría N° 5, del Departamento Judicial de Morón. Volver