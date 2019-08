16/08/2019 - 7:08 | Policiales / Vicente López Cayó en Vicente López una banda dedicada a la venta de droga al menudeo Herramientas: Compartir: ver más imágenes Una banda de narcos que se dedicaba a la venta de droga al menudeo en diferentes puntos de Vicente López y José C. Paz, y que estaba liderada por un por un hombre y su hija, fue desbaratada en las últimas horas luego de varios allanamientos realizados en estos distritos y en Escobar.

Durante los operativos, nueve en total, efectivos de la Policía de la provincia de Buenos Aires detuvieron a los once integrantes de la organización y secuestraron marihuana y cocaína fraccionada y a granel, 55 mil pesos, 400 dólares y 29 teléfonos celulares, entre otros elementos.



Los procedimientos estuvieron a cargo de detectives de la SubDDI Vicente López y la DDI San Isidro, quienes habían iniciado tareas de inteligencia en la zona para dar con esta organización que operaba en Olivos y la Villa Borges, en este partido, como también en José C. Paz.



Luego de diferentes escuchas telefónicas, los numerarios determinaron los puntos donde acopiaban la droga, los que fueron allanados tras obtener la correspondiente orden de la Justicia.



Además de la droga y el dinero, en estos lugares los policías también incautaron tres balanzas de precisión, elementos de corte y fraccionamiento, una camioneta Peugeot Partner, un automóvil Volkswagen Gol y una motocicleta Honda 125 que utilizaban para repartir la droga, una pistola 9 milímetros con la numeración suprimida, municiones y varios chips telefónicos.



En tanto, los efectivos determinaron que el líder del grupo delictivo tiene 55 años, su hija, 28, y el resto de los integrantes –siete hombres y dos mujeres-, entre 24 y 60.



Interviene en la causa la UFI Especializada en Investigaciones de Drogas Ilícitas descentralizada de Vicente López, a cargo de la Dra. Alejandra Semería, perteneciente al Departamento Judicial San Isidro.



Volver