El gobierno anunció una baja total del IVA en alimentos básicos ¿cuáles son?

El ministro de Producción y Trabajo, Dante Sica, anunció hoy una rebaja total y transitoria del IVA a los alimentos básicos, cuya lista incluye a todas las marcas de de pan, leche, aceite de girasol, arroz, pastas secas, polenta, yerba, té, mate cocido, huevos, yogurt, huevos y legumbres en conservas.



La medida esta destinada a atenuar el impacto que tendrá en los precios de esos productos la d evaluación de la moneda y precisó que la medida rige desde mañana viernes hasta el 31 de diciembre inclusive.



Esta eliminación del IVA a los alimentos básicos "es lo más opuesto a un control de precios" y constituye una medida que demuestra que "el Gobierno está atento a lo que ocurre en la economía y el impacto en la inflación", dijo Sica en rueda de prensa, en la que estuvo acompañado por el secretario de Comercio, Ignacio Werner y el director de Defensa del Consumidor, Fernando Blanco Muiño.



"No decimos que los precios van a bajar sino que se trata de dar respuesta ante el impacto que comenzamos a ver en los mercados", dijo Sica, explicando que con esta rebaja del 21% que se paga en impuestos se pueda absorber la suba del dólar.

El ministro adelantó que "mañana estará publicado el Decreto de Necesidad y Urgencia que reducirá a ‘ceroÂ' el IVA que pesa sobre un conjunto de productos básicos, rebaja esta que regirá hasta 31 de diciembre".



"El costo fiscal de esta medida estimamos será de $10.000 millones" que el Estado nacional absorberá reasignando partidas.

Destacó que "es una baja transitoria para absorber parte del efecto devaluatorio sobre el ingreso de la gente" y que esta "no es una medida ni electoralista ni demagógica, sino que se trata de llevar un alivio" a los más afectados.



Explicó que esta acción "forma parte del paquete de medidas que nos pidió el Presidente Mauricio Macri para mejorar la posición de los ingresos de los trabajadores a partir de los últimos acontecimientos".



Sica detalló que junto a su equipo "empezamos a diseñar estas medidas ayer (miércoles) a la tarde al ver evolución del mercado cambiario".



Adelantó que mañana a la mañana se reunirá con los supernercadistas para evaluar la marcha de las medidas.

También adelantó que se está hablando con frigoríficos para lograr un mejor precio en los cortes populares de carne vacuna y de pollo.



Luego de la rueda de prensa, el representante de las empresas alimenticias, Daniel Funes de Rioja, dijo al canal Todo Noticias que desde ese sector "nos parecen muy importante las iniciativas" que llevó adelante el Gobierno como "moratoria y mejor acceso al crédito de pymes y economías regionales y la baja de la carga impositiva sobre alimentos".



Estas medidas "las veníamos alertando, esto es un paso importante y (esta rebaja del IVA) tiene que llegar al consumidor y que la cadena no se desvíe este objetivo".