15/08/2019 - 17:12 | Deportes / El Atletismo de Pilar sumó otros 19 pasajeros hacia los Juegos Bonaerenses

En San Andrés de Giles se desarrolló la Etapa Regional de la disciplina para las categorías Sub 16 y 18 y las Postas Sub 14. Tras la jornada se sumaron otros 19 atletas a la delegación que viajará a la Final Provincial. En total, el atletismo aportara 40 plazas. Luego de la primera jornada regional, exclusiva para la categoría Sub 14 y Postas de las divisionales mayores, Pilar se había asegurado 21 pasajes a La Feliz y tras lo realizado en el Polideportivo de San Andrés de Giles, esa comitiva del atletismo local se expandió en 19 lugares más.



En el certamen, los campeones locales debieron con medirse con los campeones de los otros municipios que integran la Región 6 y no solo que volvieron a exhibir sus grandes condiciones, sino que además ratificaron el dominio que mantienen desde hace algunos años.



“Cada uno de los chicos que nos representa es un verdadero orgullo para todo el equipo y no solo por lo que consiguen en materia de resultados. Especialmente, nos enorgullece todo lo bueno que hacen los chicos de nuestra Escuela Municipal de Atletismo”, consideró la directora general de Deportes, Florencia Donatti.



En la categoría Sub 16 femenino, Julieta Marmorato, de la Escuela Municipal de Atletismo, brilló en la prueba de Lanzamiento de Bala y se adjudicó la medalla de oro para asegurarse un lugar en Mar del Plata.



La escuela de atletismo TelViso metió a dos de sus representantes en la Final Provincial. Una de ellas es Valerie Donalisio, quien se impuso con comodidad en la competencia de Lanzamiento de Martillo, en tanto Catalina Gandulla confirmó los pronósticos previos y venció en el Salto Triple.



También el colegio Saint Matthew's tendrá a dos de sus alumnas entre las mejores de la provincia de Buenos Aires en la división sub 16. Milagros Pontoriero quedó primera en el Salto en Largo e irá a La Feliz, mientras que Lola Anconatani triunfó en los 100 metros con vallas y también deberá armar el bolso. La lista de niñas clasificadas en Sub 16 la completó Pilar Silveira (colegio Oak Hil), quien voló sobre la pista y fue oro en los 100 metros.



Entre los varones de la categoría Sub 16 se clasificaron dos alumnos de la Escuela Municipal de Atletismo. Bruno Berthelot fue el mejor en el Lanzamiento de Disco y Thomas Pufahl se subió a lo más alto del podio en los 295 metros con vallas. En las últimas horas, Thomas además recibió la noticia de que está clasificado en forma directa para la Final Nacional de los Juegos Evita.



Otro clasificado es Thiago Casetta de TelViso en los 300 metros, mientras que Cristian Aguilar, de la Agrupación “Norma Ramos” de Derqui, fue el mejor en los 4000 metros de Marcha Atlética.



En la categoría mayor, la Sub 18, el municipio de Pilar tendrá cuatro exponentes, tres mujeres y un solo varón. Entre las chicas avanzaron Luz Lafitta del colegio Saint Matthew's en la prueba de Salto en Alto, Luz Márquez de TelViso en la competencia de 400 metros y Victoria Gil Rozes (Saint Matthew's) en los 100 metros.



El único muchacho que reservó pasaje es Silver Peralta. El alumno de la Escuela Municipal de Atletismo había dominado la Etapa Local y en el Regional se clasificó al ganar la competencia de Salto en Alto.



El listado de los atletas que irán a Mar del Plata se completó con la Posta femenina 5x80 metros de la categoría Sub 14 de TelViso, integrada por Santina Bianchi, Iara Chionetti, Micaela Fraga, Juana Souto y Lucrecia Casetta.



La Escuela Municipal de Atletismo es gratuita, depende de la Dirección General de Deportes y funciona los martes y jueves desde las 17 en el Polideportivo de Pilar. El espacio es mixto, para mayores de 8 años y lo conducen los profesores Valeria Paz y Pablo Chionetti. Para más información hay que acercarse al Polideportivo en los días y horarios citados o pueden recabar más información de lunes a viernes de 8 a 15 en el microestadio "Ricardo Rusticucci" o llamando al (0230)-4277364.