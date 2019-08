Roxana López: “Las medidas de Macri están por fuera de las necesidades de la gente”

La candidata diputada provincial por el Frente de Todos se mostró preocupada por el escenario económico y social.



La candidata a diputada provincial por el Frente de Todos y secretaria de Desarrollo Social del Municipio de Tigre, Roxana López, criticó las medidas económicas anunciadas ayer por el presidente Mauricio Macri para tratar de paliar las consecuencias en la población de la devaluación registrada en los últimos días.



“Es un gobierno que está totalmente alejado de cada uno de nosotros, las medidas que anunció el Presidente están por afuera de las necesidades de la gente”, manifestó López y continuó: “Solo apuntan a la especulación electoral, así entienden la política y la gestión”.



“Se siguen manejando con la misma irresponsabilidad, no entienden la realidad que se está viviendo, tienen una soberbia y una ceguera muy grande”, agregó la candidata esta mañana, en declaraciones a FM Open.



“Como dijo Alberto Fernández, Macri tiene que dejar su rol de candidato y ocuparse de sus responsabilidades”, apuntó la referente del kirchnerismo.



Ante este contexto económico y social adverso, López valoró la reunión que ayer convocó el intendente de Tigre, Julio Zamora, para evaluar los pasos a seguir con los miembros de su equipo de trabajo. “En la gestión, nos encontramos muy preocupados por el escenario”, explicó la secretaria de Desarrollo Social.



“Todos coincidimos en que tenemos que seguir trabajando de la misma manera, generando cercanía con los vecinos y las vecinas”, añadió la funcionaria.



En tanto, sobre la causa principal del contundente resultado electoral de las PASO favorable al Frente de Todos, la postulante a diputada provincial señaló: “El pueblo está muy dolido con las políticas de ajuste del gobierno y tiene la esperanza en vivir en una Argentina con salud, trabajo y educación”.



Además, en particular sobre el 52% obtenido en la provincia de Buenos Aires, la dirigente remarcó que “Axel Kicillof genera mucha cercanía con los vecinos”.



De cara a las próximas semanas, Lopéz adelantó: “Vamos a trabajar mucho más que hasta ahora, vamos a estar más cerca de los vecinos y las vecinas que tienen necesidades. Nosotros no perdimos nunca la sensibilidad frente a la crueldad y el abandono del gobierno de Cambiemos”. Y concluyó: “Desde el domingo, tenemos una doble responsabilidad”.