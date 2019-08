14/08/2019 - 19:24 | Información General / Combustibles: Estacioneros respaldan congelamiento pero piden que las petroleras aseguren abastecimiento Herramientas: Compartir: ver más imágenes Los directivos de las dos principales entidades que nuclean a las estaciones de servicio de todo el país expresaron hoy su respaldo a la decisión del gobierno de impulsar un congelamiento de los precios de la nafta y el gasoil, pero pidieron el compromiso de las petroleras de no desabastecer el mercado ni cambiar las condiciones comerciales que las vinculan.

El presidente de la Confederación de Entidades del Comercio de Hidrocarburos y Afines (Cecha), Carlos Gold, dijo a Télam que la medida anunciada por el presidente Mauricio Macri "trae cierto alivio en cuanto a las expectativas del sector de una demanda en caída como ocurrió en los últimos 18 meses".



Pero más allá de la posibilidad de estabilizar la demanda, Gold afirmó que "de nada serviría si las petroleras no hacen su parte y se comprometan a mantener el adecuado abastecimiento y que no haya cambios en las condiciones comerciales que aplican a las estaciones de servicio".



"Si el combo congelamiento y abastecimiento funciona bien el usuario, el consumidor va a ser el principal beneficiario" opinó el titular de Cecha pero entendió que "alguien tiene que afrontar la pérdida por el desfasaje (de precios) que implica la medida pero el tema es que no se traslada a las estaciones y por ende al consumidor".



Por su parte, el también directivo de Cecha y presidente de la Cámara de Expendedores de Subproductos del Petróleo de Santiago del Estero, Pedro Llorvandi, planteó que si el Gobierno prevé intervenir en el mercado a través de YPF deberá abrirse a "un diálogo con el resto de las petroleras que representan el abastecimiento del 40% del mercado de combustibles".



"Si la medida apunta a llevar paz y tranquilidad a los consumidores las entidades vemos con buenos ojos el anuncio, pero hay que definir en estos 90 días y con todos los actores del sector energético el camino a transitar a partir del día 91", afirmó Llorvandi.



El directivo también planteó que "el congelamiento de precios por 90 días al estacionero le significa el congelamiento de los ingresos en función de sus volúmenes de venta, pero es necesario plantear que el resto de las variables de la estructuras de precios se mantengan sin aumento".



Finalmente, el presidente de la Federación de Empresarios de Combustibles (Fecra), Vicente Impieri, respaldó la decisión del gobierno nacional de suspender los aumentos de precios de combustibles por 90 días, "en la medida que haya abastecimiento".



En diálogo con Télam, Impieri explicó que los precios de los combustibles se rigen por el valor del crudo en el mercado internacional y por la cotización del dólar, y una suspensión de los aumentos "es un tema económico que deben resolver las petroleras con el gobierno".



No obstante, el titular de Fecra manifestó: "Nos parece bien que se pare un poco la pelota en materia de aumento de precios". (Télam)